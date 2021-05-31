Белорусский МИД: Российские олигархи планировали провокации в Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии сообщил о российском следе в финансировании оппозиции в стране.

«Мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов», — рассказал 31 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Коммерсанту».



По его словам, у белорусской стороны были «предположения», что за оппозицией могут стоять «отдельные российские олигархи или бывшие российские олигархи».

