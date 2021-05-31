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Белорусский МИД: Российские олигархи планировали провокации в Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии сообщил о российском следе в финансировании оппозиции в стране.

«Мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов», — рассказал 31 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Коммерсанту».

По его словам, у белорусской стороны были «предположения», что за оппозицией могут стоять «отдельные российские олигархи или бывшие российские олигархи».

Макей повторил мысль белорусского президента Александра Лукашенко, который 4 июня прошлого года заявил, что оппозиция в республике финансируется на «деньги российских олигархов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заверил, что в Кремле нет информации об олигархах, которые финансируют оппозицию в соседней стране.

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Комментарии (5)

bluxer
Политически не подкованные белорусы не в курсе, что в России нет олигархов.
Савва Морозов
нпз, белкалий, труба - давно известно, что желающих много. только без одобрям-с в сочи - сейчас бы не повторяли.
BobCat2
Интересное заявление. Бывшим олигархам это явно не по карману - зачем им потом кормить обнищавших белорусов. А вот действующие, которые могут иметь виды на белорусскую промышленность и у которых есть хоть какой-то мотив - все сплошь друзья царя и без его команды в политику не лезут (отучили, на примере Ходорковского).
Получается Рыгорич как бы намекает, что это наш руководитель его трон шатает?
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