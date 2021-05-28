Музей стрит-арта покажет новую публичную экспозицию

Долгожданное обновление в Музее стрит-арта: после ковидного 2020-го открытые площади распишут заново. Новый проект называется «Ау», и для него пригласили много нижегородских художников.

Тема довольно абстрактна: поиск себя, потеря ориентиров (отсюда название: «Ау» кричат люди, потерявшись в лесу). В этот раз пригласили художников из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, Минска. В музее уточняют, что решили сделать акцент на нижегородских художниках из-за самобытности сложившегося местного стрит-арта. Одной из подтем, конечно, стали состояния, в которые людей ввергла пандемия, — в этом году у нас наконец-то есть возможность увидеть вживую, как её отрефлексировали молодые художники из разных городов.

Кроме муралов и росписей, в музее обещают инсталляции: например, Bomse превратят трубу завода в сигарету, ставя таким образом вопрос об экологии.



Над экспозицией работают Павел Отдельнов, Илья Мозги, Ксюша Ласточка, Иван Серый, Курил Что, Дима Ретро, Тигран Костан и другие художники. Из забавного: во время создания выставки с художниками буквально живут блогеры, музей рассказывает в соцсетях о милых нелепостях и показывает, как уставшие художники, например, спят.



Выставку «Ау» можно будет посмотреть в Музее стрит-арта с 5 июня до 3 октября.



18+



Анастасия Семенович

