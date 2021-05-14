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Петербурженка обнаружила у себя таинственную прививку от коронавируса из Москвы, которую не делала

Жительницу Петербурга вакцинировали вместо её полной тезки и против её желания

Портал госуслуг преподнес сюрприз 29-летней Веронике из Петербурга. Она не вакцинировалась от коронавируса и даже не планировала, но, если верить появившемуся в личном кабинете сертификату, все равно успешно привилась. Пока одной дозой.

Как говорится в сертификате (есть в распоряжении «Фонтанки»), Вероника прошла вакцинацию 26 апреля, а следующую дозу должна получить 17 мая. Процедуру провели на базе городской поликлиники №3. Но не петербургской, а московской. Хотя последние несколько лет петербурженка в столице не бывала и про это медицинское учреждение впервые узнала из бумаг.

Петербургский комздрав с подобным не встречался, в Мосгорздраве пообещали ответить «Фонтанке» позднее. Дозвониться до «своей» столичной поликлиники, чтобы спросить, что это было, Вероника не смогла. Но зато с ней 14 мая связались с госуслуг. Объяснили, что якобы её полная тёзка с такой же датой рождения сделала вакцину в Москве, и автоматически подтянулся её СНИЛС. Из личного кабинета чужой сертификат о вакцинации пообещали удалить в ближайшее время.

«Фонтанка» рассказывала, что чужие прививки, неправильные даты и даже противоположный привычному пол в сертификатах о вакцинации совсем не редкость. С ошибками их получают и простые петербуржцы, и даже чиновники от медицины. Как их исправить — читайте в нашем материале.

Ранее мы писали о том, как портал госуслуг подарил Наталье Воробьевой из Балашихи приключение в духе «Иронии судьбы» — двойника из Петербурга. На кону оказались её пенсионные накопления за 24 года.

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