Петербурженка обнаружила у себя таинственную прививку от коронавируса из Москвы, которую не делала

Как говорится в сертификате (есть в распоряжении «Фонтанки»), Вероника прошла вакцинацию 26 апреля, а следующую дозу должна получить 17 мая. Процедуру провели на базе городской поликлиники №3. Но не петербургской, а московской. Хотя последние несколько лет петербурженка в столице не бывала и про это медицинское учреждение впервые узнала из бумаг.

Петербургский комздрав с подобным не встречался, в Мосгорздраве пообещали ответить «Фонтанке» позднее. Дозвониться до «своей» столичной поликлиники, чтобы спросить, что это было, Вероника не смогла. Но зато с ней 14 мая связались с госуслуг. Объяснили, что якобы её полная тёзка с такой же датой рождения сделала вакцину в Москве, и автоматически подтянулся её СНИЛС. Из личного кабинета чужой сертификат о вакцинации пообещали удалить в ближайшее время.