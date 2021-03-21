«После второго укола я стал женщиной»: и другие странности паспортов вакцинированных «Спутником V»

Фото: Пелагия Тихонова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Сертификат профилактической прививки от COVID-19, который часто называют паспортом вакцинированного, можно скачать на портале «Госуслуг» с 1 января. Он сам появляется в вашем личном кабинете вскоре после получения второй дозы. QR-код удобно предъявлять в любом месте по первому требованию. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что ковид-паспорта станут новой реальностью в 2021 году и будут использоваться повсеместно. И они уже начинают входить в оборот. Но что делать, если в электронный документ закралась критическая ошибка?



Журналисты «Фонтанки» вакцинировались от коронавируса в числе первых еще на январских праздниках. Группа добровольцев получила вакцину 4 января, а вторую дозу ровно через 21 день — 25-го, в поликлинике на Обводном канале. Незабываемые впечатления можно прочитать здесь и тут. И вот, спустя два месяца впервые возникла необходимость в сертификате, чтобы попасть на мероприятие с участием губернатора Беглова. Заходим в кабинет «Госуслуг», скачиваем... И сразу видим ошибку. Дата второй прививки не 25 января, а почему-то первое февраля. Сертификаты у нас тем не менее приняли и к телу градоначальника допустили, но что, если бы к этому относились как к серьезному документу и ошибка была бы критичной? Дальше — больше. У сотрудника редакции Дениса, который вакцинировался 22 января и 12 февраля в 30-й поликлинике, все даты правильные, но ошибка в определении пола. «Получив в день второй прививки на сайте «Госуслуг» pdf-файл с сертификатом, я распечатал его, чтобы похвастаться перед женой и друзьями. Вышло забавно, потому что в графе «пол» значилось, что я женщина. Можно было отмахнуться из-за нелепой ошибки бездушной государственной машины, но с мыслью о том, что рано или поздно мне придется предъявлять его to all whom it may concern (по месту требования), я решил добиться смены пола», — поделился Денис.

По его словам, в поликлинике просто сделали вид, что не понимают, о чем он вообще говорит, поэтому пришлось искать другие пути. Специальной формы «Исправить ошибку в сертификате» на Госуслугах найти не удалось, поэтому Денис решил направить сообщение в разделе «Проблемы с вакцинацией от COVID-19». «"Возникли трудности с вакцинацией от COVID-19? Сообщите нам об этом!" — не звучало как точное описание моей проблемы, но я попытался. Как выяснилось, именно там следует искать заветный раздел «Ошибки в данных сертификата вакцинации» — это подкатегория в разделе дополнительной информации в жалобной форме, — рассказал Денис. — Никаких ответов на мое сообщение долгое время не приходило, и я уже успел позабыть об этом. А когда 18 марта, спустя пару месяцев, вновь зашел в раздел вакцинации на «Госуслугах», чтобы показать коллегам потешную ошибку в моем сертификате, оказалось, что он магическим образом уже исправился, и теперь я в глазах вакцинаторов снова гордый носитель мужского пола». В крупнейшей петербургской группе о вакцинации в Telegram с 17 марта обсуждают историю пары, которая привилась в одном из ТЦ первой дозой в феврале, а вторую получила 4 марта. Сертификаты о вакцинации им так и не пришли. Зато у отправившейся по их следам родственницы после укола первой дозой в том же ТЦ неожиданно возник сертификат о вакцинации и запись о сделанной второй прививке от 4 марта, которую она не делала. Видимо, сработала одинаковая фамилия. Систему даже не смутило то, что дата второй вакцинации отличается от первой всего на пять дней.

С ошибками столкнулся даже первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. «В моем сертификате, который мне лично пришел, были ошибки, — рассказал он 26 февраля. — Буквально на следующий день прислали его исправленный. Поэтому теперь у меня есть и исправленный, и сертификат с ошибками». Чиновник не вдавался в суть неточностей, зато ответил на вопрос: что делать, если сертификат не приходит вообще. Это одна из самых распространенных проблем после ошибок в самом документе. По словам Сараны, чтобы гарантированно получить сертификат вакцинированного, необходимо с собой принести на пункт вакцинации не только паспорт (хотя привьют и по нему), но и обязательно СНИЛС. Это связано с особенностями портала «Госуслуг». «Проблема в том, что в стандартном операционном протоколе изначально не было указания, что для того, чтобы получить сертификат необходимо обязательно указывать СНИЛС, иначе «Госуслуги» вам ничего не пришлют», — пояснил Сарана. Он отметил, что о ситуации уже сообщили Минздраву РФ и есть надежда, что проблема будет исправлена. Пока же тем, кто не получил дневник или сертификат после двух прививок, предлагается донести свой СНИЛС в организацию, которая делала прививку, чтобы она внесла данные в систему или повторно отправила данные.

Тем же, кто получил сертификаты с ошибкой, в комитете по здравоохранению Петербурга дают примерно такой же совет: «В таких случаях нужно обращаться в медицинскую организацию, которая проводила вакцинацию, чтобы она внесла исправления в Федеральный регистр вакцинированных и произвела переотправку данных», — рекомендовали чиновники. Тем временем «ковидные паспорта», о которых долго спорили власти Евросоюза, становятся реальностью. Накануне Еврокомиисия приняла законодательное предложение о внедрении «цифрового зеленого сертификата», а сама система заработает к середине июня, и как ожидается, даст владельцам таких документов свободу передвижения внутри ЕС. Станет ли «Спутник V» пропуском в Европу — читайте в нашем материале. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»