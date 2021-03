«После второго укола я стал женщиной»: и другие странности паспортов вакцинированных «Спутником V»

Журналисты «Фонтанки» вакцинировались от коронавируса в числе первых еще на январских праздниках. Группа добровольцев получила вакцину 4 января, а вторую дозу ровно через 21 день — 25-го, в поликлинике на Обводном канале. Незабываемые впечатления можно прочитать здесь и тут. И вот, спустя два месяца впервые возникла необходимость в сертификате, чтобы попасть на мероприятие с участием губернатора Беглова. Заходим в кабинет «Госуслуг», скачиваем... И сразу видим ошибку. Дата второй прививки не 25 января, а почему-то первое февраля. Сертификаты у нас тем не менее приняли и к телу градоначальника допустили, но что, если бы к этому относились как к серьезному документу и ошибка была бы критичной?

Дальше — больше. У сотрудника редакции Дениса, который вакцинировался 22 января и 12 февраля в 30-й поликлинике, все даты правильные, но ошибка в определении пола.

«Получив в день второй прививки на сайте «Госуслуг» pdf-файл с сертификатом, я распечатал его, чтобы похвастаться перед женой и друзьями. Вышло забавно, потому что в графе «пол» значилось, что я женщина. Можно было отмахнуться из-за нелепой ошибки бездушной государственной машины, но с мыслью о том, что рано или поздно мне придется предъявлять его to all whom it may concern (по месту требования), я решил добиться смены пола», — поделился Денис.