Официальная песня «Евро-2020», записанная 25-летним диджеем Мартином Гарриксом с мэтрами из U2 Боно и Эджем, вышла на YouTube. Композиция называется «We Are The People We’ve Been Waiting For» (можно перевести как: «Мы — те люди, которых мы ждали»). С полным ее текстом можно ознакомиться на канале нидерландского диджея, где она появилась 14 мая.



На песню снят вдохновляющий видеоряд о повседневной жизни жителей крупных городов и о том, как они отдыхают, общаются, смотрят футбол и болеют вместе за любимые команды, а также сами играют в эту игру.