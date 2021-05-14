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Боно и Эдж из U2 выпустили официальную песню «Евро-2020» с голландским диджеем Мартином Гарриксом

«Мы — те, кого мы ждали»: вышла официальная песня чемпионата Европы

Официальная песня «Евро-2020», записанная 25-летним диджеем Мартином Гарриксом с мэтрами из U2 Боно и Эджем, вышла на YouTube. Композиция называется «We Are The People We’ve Been Waiting For» (можно перевести как: «Мы — те люди, которых мы ждали»). С полным ее текстом можно ознакомиться на канале нидерландского диджея, где она появилась 14 мая.

На песню снят вдохновляющий видеоряд о повседневной жизни жителей крупных городов и о том, как они отдыхают, общаются, смотрят футбол и болеют вместе за любимые команды, а также сами играют в эту игру.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года, среди принимающих его городов — Петербург, куда были также переданы матчи из Дублина. За месяц до первенства «Фонтанка» узнала, что известно о проведении «Евро-2020» в плане порядка его проведения и возможностей приезда туристов из других стран.

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