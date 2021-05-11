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Центробанк придумал, как возвращать деньги жертвам кибермошенников

Банк России разрабатывает законопроект, упрощающий возврат похищенных мошенниками денег. С его принятием доля «спасённых» средств может вырасти в несколько раз.

По поручению президента к 1 июля регулятор должен подготовить дополнительные меры по защите граждан от действий мошенников. Как пишут 11 мая «Известия», ЦБ предлагает после обращения пострадавшего автоматически замораживать спорную сумму на счёте злоумышленника или посредника. Кроме того, в законопроекте прописана упрощённая судебная процедура, без привлечения истца и ответчика.

«Блокировка суммы важна, поскольку, по данным кредитных организаций, мошенники в 50 % случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47 % — в течение двух-трех часов. И только в 3 % инцидентов средства могут задержаться на счете до суток. Причем зачастую злоумышленники, чтобы запутать следы, используют целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя — дропа (подставная личность, данные которой используются мошенниками, чтобы сохранить свою анонимность), — отмечается в публикации. — В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств».

Регулятор только начал заниматься этим вопросом, требуется серьёзная проработка, отмечают в ЦБ. По оценке юристов, идея регулятора потребует фундаментальных изменений законодательства.

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