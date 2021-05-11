Центробанк придумал, как возвращать деньги жертвам кибермошенников

Банк России разрабатывает законопроект, упрощающий возврат похищенных мошенниками денег. С его принятием доля «спасённых» средств может вырасти в несколько раз.

По поручению президента к 1 июля регулятор должен подготовить дополнительные меры по защите граждан от действий мошенников. Как пишут 11 мая «Известия», ЦБ предлагает после обращения пострадавшего автоматически замораживать спорную сумму на счёте злоумышленника или посредника. Кроме того, в законопроекте прописана упрощённая судебная процедура, без привлечения истца и ответчика.