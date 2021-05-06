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«Виват, кино России» бесплатно покажет новое русское кино

С 11 по 15 мая в Петербурге будет проходить регулярный ежегодный фестиваль «Виват, кино России» — как обычно, на нем можно будет бесплатно посмотреть отечественные ленты, снятые за последний год.

Фото: vivatkinorussia.ru/
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В программе будут как картины, которые уже вполне успешно прошли в прокате — как «Батя» Дмитрия Ефимовича, «Белый снег» Николая Хомерики или «Человек из Подольска» — так и вещи, которые широкая публика пока увидеть не могла. Например, «Про Лелю и Миньку», экранизацию классических детских рассказов Зощенко, или фантастическую драму Владимира Котта «Конец фильма» — о режиссере, который сбегает со съемок ради мечты.

Полное расписание показов и информация о билетах — на сайте фестиваля.

6+

Иван Чувиляев

Фото: vivatkinorussia.ru/

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