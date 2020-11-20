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«Человек из Подольска» покажет тайную жизнь полиции

С 26 ноября в кино начнут показывать «Человека из Подольска», дебют в кино театрального режиссера Семена Серзина. 16+

Фото: provzglyad.com/

В основе — абсурдистская пьеса театрального драматурга Дмитрия Данилова о провинциальном журналисте, который как-то раз попадает в отделение полиции. Но встречает там не жестокие удары дубинкой и требования что-нибудь подписать, как ожидает, а очень странные рассуждения полицейских, диалоги о вечном, абсурдистские сцены и картины.

На экране это все выглядит вполне выигрышно: пьеса позволяет превратить действие в череду пестрых и фантазийных эпизодов, экспериментировать с цветом и светом, азартно погружаться в самые рискованные актерские авантюры. В общем, должно быть ярко, нагло и весело.

Иван Чувиляев

Фото: provzglyad.com/

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