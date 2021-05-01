Глава РПЦ в преддверии Пасхи провел проповедь на неожиданную тему

Начал патриарх издалека, вспомнив сюжет с приходом Иисуса Христа в Иерусалим верхом на осле.
«Мы как церковь Божия, церковь Иисуса Христа, должны жить так, как он жил. Стремиться, по крайней мере, подражать своему основоположнику. Существует множество соблазнов и преград, и в том числе соблазн властью. Мы знаем, что в какой-то части христианского мира этот соблазн стал настолько велик, что власть церкви было отождествлялась с властью государственной и даже превышала эту государственную власть. Не будем вспоминать все эти хорошо известные примеры из духовной жизни Западной Европы, где проходила борьба за власть между церковью и государством», — заявил Кирилл.
Также патриарх вспомнил, как в 1993 году, в самый разгар событий вокруг Белого дома, к нему приходила некая группа депутатов и просила о поддержке:
«Старшее поколение помнит, что реальный гражданский конфликт был вокруг Белого дома. Тогда ко мне (а я был членом постоянного священного Синода и председателем отдела внешних церковных связей, которому было поручено в том числе взаимодействие с правительством и общественными организациями) пришла делегация депутатов с просьбой возглавить политическую борьбу. Я сказал, что весь опыт вселенской и русской церкви свидетельствует о том, что если церковь обретает политическую власть, она становится частью политической борьбы. У неё сразу появляются политические противники. А ведь даже среди политических противников могут быть православные люди. Значит, церковь, борясь за власть, становится фактором разделения народа. И возникает вопрос. Если церковь отождествляет себя с политической силой, становится фактором политической борьбы, разве может быть она авторитетом и духовной матерью для всех? Да никогда. Потому что, подходя к церкви, человек может спросить: здесь мои политические друзья или мои политические враги?»
По мнению патриарха Кирилла, сегодня никто не может задать такой вопрос, потому что храмы открыты для всех, для всего народа. После этого он перешёл к сути проповеди.
«Образ Спасителя, входящего в Иерусалим верхом на ослике в толпе паломников, это тот образ, который никогда не должен исчезать из нашего сознания. И тогда церковь останется всегда родным домом для каждого, кто стремится ко спасению. Мы будем иметь этот образ в своём сердце. И когда я говорю «мы», я имею в виду всех: и церковную власть, и светскую власть, и духовенство, и мирян, и всяких начальников — больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые иногда требуют ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением. Если это происходит, власть становится тиранией» — такими словами патриарх Кирилл завершил свою проповедь.