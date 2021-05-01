Глава РПЦ в преддверии Пасхи провел проповедь на неожиданную тему

«Мы как церковь Божия, церковь Иисуса Христа, должны жить так, как он жил. Стремиться, по крайней мере, подражать своему основоположнику. Существует множество соблазнов и преград, и в том числе соблазн властью. Мы знаем, что в какой-то части христианского мира этот соблазн стал настолько велик, что власть церкви было отождествлялась с властью государственной и даже превышала эту государственную власть. Не будем вспоминать все эти хорошо известные примеры из духовной жизни Западной Европы, где проходила борьба за власть между церковью и государством», — заявил Кирилл.

Также патриарх вспомнил, как в 1993 году, в самый разгар событий вокруг Белого дома, к нему приходила некая группа депутатов и просила о поддержке:

«Старшее поколение помнит, что реальный гражданский конфликт был вокруг Белого дома. Тогда ко мне (а я был членом постоянного священного Синода и председателем отдела внешних церковных связей, которому было поручено в том числе взаимодействие с правительством и общественными организациями) пришла делегация депутатов с просьбой возглавить политическую борьбу. Я сказал, что весь опыт вселенской и русской церкви свидетельствует о том, что если церковь обретает политическую власть, она становится частью политической борьбы. У неё сразу появляются политические противники. А ведь даже среди политических противников могут быть православные люди. Значит, церковь, борясь за власть, становится фактором разделения народа. И возникает вопрос. Если церковь отождествляет себя с политической силой, становится фактором политической борьбы, разве может быть она авторитетом и духовной матерью для всех? Да никогда. Потому что, подходя к церкви, человек может спросить: здесь мои политические друзья или мои политические враги?»