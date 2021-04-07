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На границе с Финляндией раскрыли контрабандистов и их подельника с таможни. Они недоплатили государству 7 млн рублей

Задержан инспектор Выборгской таможни, который «не заметил» фуру с товаром на 17 млн рублей

Дело о неуплате 7 млн таможенных платежей раскрыла Служба экономической безопасности Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. Нелегально провезти турецкие товары помогал инспектор. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Выборгской таможни.

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Двумя уголовными делами закончилась попытка провезти через МАПП «Торфяновка» на границе с Финляндией 17 тонн одежды турецкого производства. Фура с содержимым, стоимость которого оценили в 17 млн рублей, избежала таможенного контроля и, соответственно, таможенных платежей — около 7 млн рублей. Подразделение по противодействию коррупции ФТС России вместе с ФСБ установили того, кто закрыл глаза на нарушение закона и сам его нарушил. Инспектор, который не проверил автомобиль, подозревается в превышении должностных полномочий, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Второе дело возбуждено по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной преступной группой».

СЗТУ

В рамках расследования дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (5)

lyolik
А инспектор то тут при чём - я не понял?
Riptide
Пхе, семь лямов, стоимость очень средненькой квартирки в Питере.
А турэцкая адэжа - эта ДАА ..
Это уникальный дизайн и особый стиль, который ни с чем не спутать. Смело, ярко, вызывающе. Это высочайшее качество и внимание к каждой детали. Эта одежда создана для уверенных в себе, ярких, дерзких и независимых людей, которые не боятся выделяться из толпы и стремятся подчеркнуть свою индивидуальность.
УЧИТЭС, РИЭЛТАРЫ (в тар-тараты)
260569221
Кааааккккк????
Границы на замке же???
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