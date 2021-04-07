Дело о неуплате 7 млн таможенных платежей раскрыла Служба экономической безопасности Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. Нелегально провезти турецкие товары помогал инспектор. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Выборгской таможни.
Двумя уголовными делами закончилась попытка провезти через МАПП «Торфяновка» на границе с Финляндией 17 тонн одежды турецкого производства. Фура с содержимым, стоимость которого оценили в 17 млн рублей, избежала таможенного контроля и, соответственно, таможенных платежей — около 7 млн рублей. Подразделение по противодействию коррупции ФТС России вместе с ФСБ установили того, кто закрыл глаза на нарушение закона и сам его нарушил. Инспектор, который не проверил автомобиль, подозревается в превышении должностных полномочий, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Второе дело возбуждено по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной преступной группой».
СЗТУ
В рамках расследования дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.