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В Россию из Белоруссии пытались незаконно провезти 31 тысячу китайских игрушек. От их фото заплачут дети

Таможенники изъяли 31 тыс. китайских игрушек, которые пытались незаконно ввезти на территорию РФ

Сотрудники Псковской таможни задержали 31,6 тысячи китайских детских игрушек, маркированных известными товарными знаками. Товар ввозился из Республики Беларусь в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве.

Пресс-служба СЗТУ

Как сообщили 19 июля в Северо-Западном таможенном управлении, в результате досмотра были выявлены наборы для девочек, конструкторы в наборе, металлические машинки, наборы для лепки, куклы, игрушки в виде животных и так далее. На запросы таможни представители правообладателей товарных знаков заявили, что разрешений на их использование отправителю и получателю товара не выдавали.

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По данному факту возбуждено 11 административных дел. Виновным может грозить штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара. До решения суда все игрушки изъяты.

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Комментарии (4)

***_555
Как они попали в РБ? Там нет контроля или это совместный проект сябров с китайцами?
hal9000
Пусть бесплатно раздают..всеравню деньги уже заплачены..я возьму вертолет на ИК управлении или железную дорогу..а ещё у китайцев есть такая подушка пердушка..на нее садишься и она пердит оглушительно...тоже взял бы
VVM1962
Видно Лукашенко мало миллиардов России, он ещё и контрабасом занимается .
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