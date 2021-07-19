Сотрудники Псковской таможни задержали 31,6 тысячи китайских детских игрушек, маркированных известными товарными знаками. Товар ввозился из Республики Беларусь в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве.
Пресс-служба СЗТУ
Как сообщили 19 июля в Северо-Западном таможенном управлении, в результате досмотра были выявлены наборы для девочек, конструкторы в наборе, металлические машинки, наборы для лепки, куклы, игрушки в виде животных и так далее. На запросы таможни представители правообладателей товарных знаков заявили, что разрешений на их использование отправителю и получателю товара не выдавали.
По данному факту возбуждено 11 административных дел. Виновным может грозить штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара. До решения суда все игрушки изъяты.