Как сообщили 19 июля в Северо-Западном таможенном управлении, в результате досмотра были выявлены наборы для девочек, конструкторы в наборе, металлические машинки, наборы для лепки, куклы, игрушки в виде животных и так далее. На запросы таможни представители правообладателей товарных знаков заявили, что разрешений на их использование отправителю и получателю товара не выдавали.