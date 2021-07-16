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Гражданка Финляндии попыталась перевезти через границу партию коллекционных монет

Партию старинных монет задержали таможенники на МАПП «Торфяновка»

Сотрудники таможенного поста МАПП «Торфяновка» Выборгской таможни пресекли попытку перемещения через границу партии незадекларированных старинных монет.

Как сообщили 16 июля в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, русскоговорящая гражданка Финляндии в ходе устного опроса на линии таможенного контроля заявила, что не имеет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако после осмотра её машины среди личных вещей были обнаружены 67 старинных монет XVIII — начала ХХ века.

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В настоящий момент все монеты направлены на экспертизу, которая установит их рыночную стоимость, а также определит, относятся ли они к категории культурных ценностей, уточнили на таможне. Заключение экспертов определит и наличие в действиях гражданки состава правонарушения.

Ранее «Фонтанка» писала, что у водителя фуры на границе с Финляндией изъяли незаконно перевозимые рыболовные снасти. Мужчина признался, что нелегально провезти товары через границу его попросил знакомый.

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Комментарии (3)

Woodruff Shnibbll
Эти монеты на фото....на уделке лежать тысячами по 10 р. штука причем оригинал. Новость о чем?
266081655
Монеты могут оказаться фейковыми... У китайцев целый конвейер работает....
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