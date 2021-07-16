Как сообщили 16 июля в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, русскоговорящая гражданка Финляндии в ходе устного опроса на линии таможенного контроля заявила, что не имеет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако после осмотра её машины среди личных вещей были обнаружены 67 старинных монет XVIII — начала ХХ века.

В настоящий момент все монеты направлены на экспертизу, которая установит их рыночную стоимость, а также определит, относятся ли они к категории культурных ценностей, уточнили на таможне. Заключение экспертов определит и наличие в действиях гражданки состава правонарушения.



Ранее «Фонтанка» писала, что у водителя фуры на границе с Финляндией изъяли незаконно перевозимые рыболовные снасти. Мужчина признался, что нелегально провезти товары через границу его попросил знакомый.

