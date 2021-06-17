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Ни воблера, ни блесны. Российский дальнобойщик из-за транспортировки рыболовных снастей «по просьбе знакомого» стал контрабандистом

У водителя фуры на границе с Финляндией изъяли воблеры и блесны. Незадекларированный товар таможенники МАПП «Брусничное» сочли контрабандой.

«При проведении таможенного осмотра прибывшего из Финляндии грузового транспортного средства марки «Ман» сотрудниками таможенного поста МАПП «Брусничное» Выборгской таможни выявлено 229 рыболовных снастей», — рассказали 17 июня в пресс-службе Выборгской таможни.

Мужчина признался, что вёз он их не для себя — пакет с товаром ему передал знакомый для дальнейшей транспортировки. Стоимость и количество воблеров и блёсен водитель назвать затруднился.

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«Таможенным органом перемещаемый товар признан не для личного пользования. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию)», — сообщили в ведомстве.

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