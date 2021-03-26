«Развести двух медведей по разным берлогам». Зачем Беглов провожает спикера Макарова в Москву

Вячеслав Макаров и Александр Беглов



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил отправить нынешнего спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова в Государственную думу. Макаров поднялся из окопа: «Если соответствующий приказ поступит, то он будет выполнен». «Фонтанка» спросила у политиков и политтехнологов, каким будет Петербург без главного городского единоросса, возглавляющего Законодательное собрание почти 10 лет.

Игорь Дивинский, депутат Государственной думы от «Единой России»:

— Никак не изменится. А почему политический ландшафт должен меняться? Роль личности в истории имеет значение, но не настолько. Это город трёх революций, Путин сказал, что четвёртой не будет, а значит, ничего не изменится. Петербуржцы — сильные люди, все передряги переживут. Я очень ценю Вячеслава Серафимовича, он огромный вклад вносит в политическую жизнь города. Ну и кроме того, он же не уходит никуда из политического поля, расклад в партии как был, так и остаётся.



Михаил Романов, депутат Государственной думы от «Единой России»:

— Пока ухода не состоялось. Без сомнения у Вячеслава Серафимовича большой опыт. На какой бы площадке Макаров ни работал, Петербург его не потеряет.

Марина Шишкина, лидер петербургской «Справедливой России»:

— Я могу сказать, что уже сам уход Макарова — свидетельство крупных политических изменений. Политический ландшафт города был нарисован им самим и для него. То, что произошло вчера, когда Александр Беглов предложил отправить Макарова в Государственную думу, — это ситуация, говорящая о том, что губернатор-то наш оказался сильнее, чем казалось. Нам бы очень хотелось, чтобы за этим последовали серьезные изменения и в парламенте оказались разные фракции и разные мнения, а ЗакС перестал быть военным гарнизоном.

Максим Резник, депутат Законодательного собрания:

— Я не считаю, что это важное событие. Макаров — это функция с политической точки зрения. Он возглавлял петербургский парламент в пятом и в шестом созывах, и это был разный спикер (тот, что сейчас, — закручивает гайки и вводит политическую цензуру). Наша задача сейчас — победить на выборах в ЗакС. И дело не в Макарове и Беглове, ведь на самом деле это люди одной команды. Нам надо смотреть свои задачи. Сейчас будет большое политическое сражение: чтобы победить, нам необходимы единые кандидаты и консолидация оппозиции. Петербург не изменится от того, кто будет спикером от «Единой России», а изменится, если не будет большинства «Единой России» в парламенте.



Валентин Бианки, политконсультант:

— Уникальное для российской политики последних лет явление — задействование публичных механизмов для политических игр. После такого заявления Беглову критично для репутации, чтобы Макаров и правда ушёл в Госдуму. Скорее всего, речь будет идти о месте в списке (высокой позиции в территориальной группе) — округ порождает больше рисков.

Интересна фигура следующего спикера. Почти точно это не будет ставленник Макарова, но вряд ли и на 100% лично бегловский кандидат. В любом случае произойдёт некоторое снижение напряжённости, хотя завязанность элит на Петербург такова, что даже при снижении публичных конфликтов элитная борьба никуда не денется.

Андрей Кутепов, сенатор от Петербурга:

— Ничего не знаю, ничего не читаю, губернатор у нас Александр Дмитриевич, а вам хорошего дня.

Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, политолог и политтехнолог:

— Разговор о том, что Вячеслав Серафимович может пойти в Государственную думу, велся уже очень давно. Новости в этом нет. Интрига была замешана в начале недели: сказали, что вот-вот он объявит о выдвижении в Госдуму, но он сделал более осторожное заявление. Полное впечатление, что решение уже есть, оно принято, но Вячеслав Серафимович никак не соберется с духом его объявить. Или все еще надеется, что в последний момент где-то что-то изменится. Но, скорее всего, уже ничего меняться не будет. Поэтому ему нужно сосредоточиться на выборах в Госдуму. И дальше серьезнейший вопрос, как он пойдет: по списку, по одномандатному округу. Если последнее — то по какому? Потому что часть округов заняты, вряд ли он сможет подвинуть действующих депутатов — будущих кандидатов. Часть округов достаточно сложные.



На сегодняшний день в Петербурге Заксобрание — самостоятельный центр силы, с которым исполнительной власти нужно договариваться. Вопрос в том, кто будет спикером после Вячеслава Серафимовича. Но, скорее всего, роль ЗакСа будет понижена из субъекта, с которым нужно вести переговоры, который имеет свое право голоса, до органа по легитимизации решений органов исполнительной власти и будет работать в связке со Смольным.



Александр Рассудов, депутат Заксобрания от КПРФ:



— Есть мечта у Александра Дмитриевича: видеть парламент без Вячеслава Серафимовича. Вот он на телеканале её озвучил. Вячеслав Серафимович ответил в таком духе, что не вам, Александр Дмитриевич, это решать. Как старшие товарищи решат, так и будет. Я вижу это вот так. Я думаю, что это (снижение независимости парламента. — Прим. ред.) цель Смольного на данный момент, этого не скрывают. Противостояние незримо все равно существует и чувствуется. А сейчас во всех регионах парадигма такова: все хотят, чтобы парламенты подчинялись безоговорочно и беспрекословно любой прихоти исполнительной власти. Все предопределит персональный состав будущего парламента. Потому что сейчас все больше развивается по модели внутрипартийного противостояния: «Единая Россия» от Смольного и «Единая Россия», скажем так, от не Смольного. Но при этом все остальные как-то вообще сброшены со счетов.

Борис Вишневский, глава фракции партии «Яблоко» в Заксобрании:



— Видимо, Александр Дмитриевич нажал на все московские рычаги, чтобы отправить Макарова в Госдуму. В советские времена это называлось «убрать на повышение». На самом деле это, на мой взгляд, не повышение, а понижение, потому что, без всякого сомнения, пост председателя петербургского Заксобрания куда более престижен, важен и влиятелен, чем место одного из 450 депутатов Госдумы. Мне представляется, что это шаг в необъявленной войне между Смольным и Мариинским дворцом, и Александр Дмитриевич постарается избавиться от Вячеслава Серафимовича так или иначе. Разговоры ходили еще во время его избирательной кампании. Причина простая: он хочет быть единоличным хозяином города и не хочет, чтобы в нем было два первых лица. А Вячеслав Серафимович, безусловно, считает, что этих лиц два и он — одно из них. На самом деле так и должно быть.



[Что будет дальше], зависит от того, какой расклад будет на осенних выборах. Если на этих выборах сохранится преимущество «Единой России», то будет только хуже, потому что тот, кто может попасть от единороссов на это место, будет человеком, прямо зависящим от губернатора. Макаров много лет сопротивлялся отчаянному намерению Смольного сделать Заксобрание не профессиональным, а так, чтобы подавляющее большинство депутатов работали на непостоянной основе. Это значит, что парламента просто не будет, потому что мы видим, что происходит в тех регионах, где это устроено так. Тогда место парламента начинают автоматически занимать представители бизнеса, которые уже открыто лоббируют свои интересы, или люди, которые находятся на госслужбе и прямо зависят от исполнительной власти. Сейчас парламент хотя бы иногда позволяет себе недовольство исполнительной властью. Этого категорически недостаточно, но хоть что-то. В случае, если реализуются мечты Беглова, парламент будет уже просто приложением к исполнительной власти.



Константин Калачев, политтехнолог:



— Прекрасное, изящное решение, позволяющее развести двух медведей по разным берлогам — отправить Макарова в Госдуму, и пусть он там занимается государственными делами, а не оперативным управлением городом Санкт-Петербургом. Все знают про сферы влияния Макарова, его роль в выборных процессах — и не только. Второй хозяин в городе. Сперва его «отжали» от избиркома, где сейчас креатура Беглова. Я думаю, что дойдут и до УИКов, а теперь отправят в Госдуму. Почетная ссылка. При этом Макаров приобретает федеральный статус, поводов публично жаловаться на жизнь у него точно быть не может. При всем том понятно, что он не в восторге от этого предложения, скорее всего. Но по-другому, видимо, быть уже и не может. Можно только поаплодировать, как решили сложную проблему. Формировать все (в разрезе предвыборной кампании в ЗакС. — Прим. ред.) уже будут под Беглова, а не под Макарова. Что касается Макарова — у него есть все шансы избраться, политический тяжеловес, чего уж. Фактически это означает, что формировать команду будущего ЗакСа будет не он.

Сергей Соловьев, вице-спикер Заксобрания:

— Никакого противостояния [между Смольным и парламентом] нет. Я вчера смотрел выступление губернатора, и он просто высоко оценил авторитет Вячеслава Серафимовича. Как уважаемого политика, которого знают. Я с этим полностью согласен... Нет тут никакого противостояния. Если ему будет оказано доверие — не какому-то там спортсмену (при всем уважении к нашим спортсменам, олимпийским чемпионам) — будет такое решение. Губернатор дал высокую оценку его работе и посчитал, что он справится с этой работой... Не будет Вячеслава Серафимовича — не будет парламента в том виде, в котором он сейчас существует (я уже много созывов работаю), сейчас у нас все четко организовано.

Сергей Купченко, депутат Заксобрания от «Единой России»:

— Я не гадалка и предрекать не собираюсь. У нас, у военных, есть ближайшая задача и последующая. Вот ближайшая — проведем праймериз, и тогда будем решать вопрос последующей задачи. А это гадание на пустом киселе... Повторяю: я даже гадать не хочу, будет ли он вообще без Вячеслава Серафимовича.



Ирина Корбат, Ксения Клочкова «Фонтанка.ру»