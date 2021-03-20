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Очень душевная история: брошенная нахимовцами за борт учебного корабля бутылка с письмом была обнаружена яхтсменкой из Финляндии. Она хранила ее почти 40 лет. Мы нашли авторов этого письма.

«Фонтанка.ру» и финский русскоязычный информационный портал Gazeta.fi выпустили два материала о том, как шалость воспитанников Ленинградского Нахимовского военно-морского училища («питонов») запустила цепь случайностей и невидимыми нитями связала людей разных поколений и судеб. Первый материал вышел 18 марта, в нем — рассказ о нашедшей бутылочную почту Тууле Саарентаус, ее кузине Тайне Седерстрём и дедушке Евгении Маркове. Второй материал — 19 марта. Из 19 подписантов «Фонтанка» поговорила с пятью выпускниками Нахимовского училища. На их долю выпало стать свидетелями трагедии советского военно-морского флота.

Фото: Предоставлено Сергеем Зелениным Фото: Из личного архива Льва Крошкина Поделиться Поделиться







А вот околокультурная общественность Петербурга увлечена другим. Она — в шоке. Открывшаяся в Музее Академии художеств выставка холстов с масляной краской кисти Евгении Васильевой, прославившейся клипом про красные тапочки чиновницы Минобороны (ныне бывшей), оценена как «плевок в вечность». Среди комментов — «Эту мазню надо у голых мужиков вешать, но не в Академии, а в туалете». Пока «Фонтанка» пыталась найти на выставке Евгении Васильевой если не светскую, то хотя бы полусветскую жизнь, студенты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств выстроились у входа в многофигурную композицию «Не ждали». Илья Репин и другие классики участвовали в виде портретов. Почетный академик Российской Академии художеств региональный демарш проигнорировала, дав понять, что ее цель — вечность.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Самой обсуждаемой в Сети схемой подставных знакомств в Tinder управляет петербуржец Петр Шалин. Мы изучили биографию 22-летнего «миллионера» с его сравнительно честными способами отъема денег. Самое необычное — его участь лет 15 назад оплакивала чуть не вся Америка, волею судьбы он вернулся в Россию и вырос в «Бешеного мажора», построив бизнес на фиктивных ресторанах.



Блог-платформа TJournal опубликовала расследование о московском заведении «Морской ресторан», где клиентов вынуждают расплачиваться по непомерным счетам. Действует в столице пришлый десант.

Перед покорением Москвы Шалин «покуролесил» в родном Петербурге. В июне 2020 он разместил объявление о наборе сотрудников в «новый филиал» кафе «Де-Марко» на 4-й Советской улице. Для иллюстраций использовал интерьеры и сайт настоящего De Marco в Москве.

Фото: Скриншот страницы Петра Шалина «ВКонтакте». Поделиться Поделиться







МВД наконец дало ответ, почему при разгоне акций протеста силовиками их нельзя никак идентифицировать за забралом и брониками, даже если вас бьют почем зря. Нагрудные знаки полицейских — для руководства, а не для граждан.

Номерной жетон сотрудника правоохранительных органов предназначен для идентификации руководством подразделения полиции, а не для всех граждан. Так в МВД России ответили на требование главы фракции «Справедливой России» в Заксобрании Петербурга Алексея Ковалева обязать полицейских открыто носить нагрудные знаки на акциях протеста.

В запросе парламентарий выразил мнение, что во время многотысячных протестов в конце января «нарушения имели место быть как со стороны участников акции, так и со стороны сотрудников полиции». И констатировал, что если случаи первого расследуются оперативно и граждан привлекают к уголовной ответственности, то вторые — оценки и мер реагирования не имеют.

МВД же в свою очередь прорабатывает варианты корректировки нормативных актов, чтобы максимально защитить персональные данные сотрудников.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как расследуют дела о наркосбыте в Петербурге: «Решили подбросить Лёве».

В СИЗО сидит 21-летний петербуржец, арестованный по доносу бывшего друга. «Фонтанка» узнала секреты раскрываемости полицейского подразделения Петроградского района. У молодого человека нашли 233 грамма психотропного вещества и обвинили в четырех эпизодах приготовления к крупному сбыту, каждый из которых обещает от десяти лет колонии. Он утверждает, что стал жертвой оговора с подкидыванием наркотиков.

Как началась многоходовая комбинация с поиском людей, которых можно сдать для облегчения участи — рассказываем.

Еще одна история про запрещенные вещества. «Установлена возможная причастность Резника М. Л.», — решила прокуратура Петербурга и направила неизвестное до сегодняшнего дня новое уголовное дело по хранению наркотиков в Следственный комитет. Выяснили, откуда оно взялось. Позиции силовиков и депутата до сих пор категорически разные, а мы заглянули в будущее.

Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Петербургские родители выступили против «элитной» школы

В густонаселённом Приморском районе Петербурга очень ждали школу, а получили элитную, куда не каждого пускают. Родители воспринимают происходящее как социальное неравенство.

О том, что не все смогут попасть в инновационную школу под счастливым номером 777, стало понятно ещё до её открытия. В 2019 году формировались списки 1–8-го классов. Из 4 000 желающих зачислили 900 человек (всего школа рассчитана на 1 375 мест). Тогда родители взбунтовались и начали сбор подписей, это помогло чуть увеличить количество первых классов.



В сентябре 2019-го Инженерно-техническая школа открыла свои двери. Учреждение обладает особым статусом и подчиняется не районной администрации, а комитету по образованию Петербурга. Возглавляет его депутат МО «Прометей» и единоросс Вера Князева. Родителям и детям обещали инновационную образовательную среду. «Кабинеты робототехники и сенсорики, технологий виртуальной и дополненной реальности, квантовой технологии, а с недавних пор и промышленной робототехники — это лишь та малая часть пространства с уникальным дизайном, которое посещают сегодня обучающиеся нашей школы», — говорится на сайте учреждения. Мечта, школа будущего. Но не для всех желающих.

Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Поделиться Поделиться







А эта история коснется тех родителей, кто через «нехочу» возит детей на спорт, помогает добиваться результатов и верит тренерам.

Почему даже смерть не заставит хоккеистов надеть дополнительную защиту? Потому что им понты дороже. Смертельное попадание шайбы в хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова заставило задуматься о том, насколько хорошо защищены хоккеисты и можно ли было предотвратить трагедию.



До сих пор непонятно, куда именно попала шайба. Видео момента не дает четкого ответа. Ярославские медики, в руках которых находился четверо суток 19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов, по-прежнему молчат. Отец спортсмена говорил, что удар пришелся на височную часть возле уха. У Тимура защиты там не было, хотя обычно она идет в комплекте.

В области ушей у хоккейного шлема есть вырез. У новых моделей обычно в этом месте установлена пластиковая жесткая пластина. Она как раз закрывает ухо, висок и сонную артерию. Большинство игроков ее снимают, как только исполняется 18 лет: до этого момента делать это запрещается по регламенту. Нет ее и у большинства российских звезд, например у Александра Овечкина.

«Фонтанка» поговорила с несколькими молодыми хоккеистами из Петербурга, каждый из которых признался, что тоже не использует защиту ушей.И даже трагедия с Тимуром не заставила большинство из них хотя бы задуматься.

— В дефолтном состоянии у всех шлемов есть «уши», но в России почти все их снимают, — говорит Павел Поносов, партнер Файзутдинова по МХК «Динамо Санкт-Петербург». — Это просто неудобно. Поэтому все играют без «ушей». Думаю, что случай с Тимуром — это просто трагическая случайность.

Фото: Скриншот youtube.com Поделиться Поделиться





