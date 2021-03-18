«Это просто не по-взрослому». Почему даже смерть не заставит хоккеистов надеть дополнительную защиту

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







До сих пор непонятно, куда именно попала шайба. Видео момента не дает четкого ответа. Ярославские медики, в руках которых находился четверо суток 19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов, по-прежнему молчат. Отец спортсмена говорил, что удар пришелся на височную часть возле уха. У Тимура защиты там не было, хотя обычно она идет в комплекте.

В области ушей у хоккейного шлема есть вырез. У новых моделей обычно в этом месте установлена пластиковая жесткая пластина. Она как раз закрывает ухо, висок и сонную артерию. Большинство игроков ее снимают, как только исполняется 18 лет: до этого момента делать это запрещается по регламенту. Нет ее и у большинства российских звезд, например у Александра Овечкина.



Фото: скриншот youtube.com Поделиться Поделиться







Среди тех, кто все-таки использует защиту, — форвард сборной Канады Сидни Кросби, который пытается, видимо, таким образом себя максимально обезопасить после нескольких сотрясений мозга. То же самое у его партнера по клубу «Питтсбург Пингвинз», россиянина Евгения Малкина.



Фото: скриншот youtube.com Поделиться Поделиться







Однако делают так считанные единицы. Большинство ее просто сразу снимают. Так сделал и Тимур. «Фонтанка» поговорила с несколькими молодыми хоккеистами из Петербурга, каждый из которых признался, что тоже не использует защиту ушей. Но удивительно другое — что даже трагедия с Тимуром не заставила большинство из них хотя бы задуматься о том, чтобы вернуть защиту.

— В дефолтном состоянии у всех шлемов есть «уши», но в России почти все их снимают, — говорит Павел Поносов, партнер Файзутдинова по МХК «Динамо Санкт-Петербург». — Это просто неудобно. Поэтому все играют без «ушей». Думаю, что случай с Тимуром — это просто трагическая случайность.

— В чем заключается неудобство этой защиты?

— Не знаю. Наверное, просто мешает. Честно говоря, я уже давно без «ушей» играю, поэтому не могу сравнить. Чтобы это почувствовать, надо снова надеть шлем с «ушами», а у меня такой возможности уже нет. Я их давным-давно выбросил. Они мне были не нужны.



— Можно новый шлем купить.

— Да не... мне и так удобно.

— То есть смерть Тимура не заставит хоккеистов носить эти «уши»?

— Во-первых, это дело привычки. Во-вторых, думаю, это некомфортно. В-третьих, это единичный случай. Ничего такого раньше не происходило. Надеюсь, такое в ближайшее время не повторится. На повторе видно, что он поворачивался, и шайба прилетает ему в боковую часть головы. Обычно шайба летит прямо в лицо, и максимум что происходит — выбивает зубы или ломает челюсть.

Такого же мнения придерживается и капитан молодежной команды СКА-1946 Артем Жук.

— Хочется прежде всего еще раз выразить соболезнования близким, — подчеркнул он. — Это трагедия всей нашей большой хоккейной семьи. Неправильно, когда родители хоронят своих детей. Я не был с ним близко знаком, но, когда мы пересекались на льду, он всегда играл с характером, настоящий боец. Он всегда принимал удары. Я его уважал за это. Можно ли было предотвратить смерть Тимура? Сложно сказать. Это хоккей, здесь всякое бывает. Как поется в песне, «трус не играет в хоккей». В нашей команде, например, иногда запрещено крагой прикрывать лицо, потому что это считается трусливым поступком. Но здесь немного другая ситуация. Тут был вброс в зону, и случайно попали по Тимуру.



Артем тоже не носит защиту ушей и возвращать ее не планирует.

— Я как-то уже просто привык без нее, — говорит капитан СКА-1946. — Если у Тимура шлем был тоже без этой защиты, это был только его выбор, поэтому тут тоже не о чем особо говорить. Хоккей — в принципе очень травматичный вид спорта. Конечно же, наверное, стоит производителям формы что-то придумать. Я как хоккеист могу сказать, что всю базовую форму ты все равно переделываешь под себя: где-то что-то подшиваешь, где-то что-то убираешь.

О том, что дополнительная защита на шлеме могла все-таки спасти Тимура, говорит другой его партнер по «Динамо», Матвей Мишарин.

— На повторе не видно, куда именно попала шайба, — уточняет он. — Возможно, она попала в это самое место на голове в районе виска, которое было не защищено. Если это так, то защита ушей могла его спасти. А с другой стороны, шайба могла попасть и в сам шлем, но так как Тимур не видел момент броска и был не готов, это могло сыграть какую-то трагическую роль.

— Конкретно эта защита ушей как-то мешает или натирает? Через нее хуже слышно?



— Она никак не мешает. Если только уши оттопыренные, тогда она может приносить дискомфорт. В остальном это просто… как-то не по-взрослому.

— Вы сами играете без этой защиты?

— Без. Я ее просто выбросил, когда снял. Но сейчас думаю, что, когда у меня будет новый шлем, снимать не буду. Этот случай заставил меня об этом задуматься.

— В магазине купить её отдельно нельзя?

— Нет, обычно она идет в комплекте. Думаю, после этого случая лига должна провести анализ и вынести решение по поводу этой защиты на уши.

Мнение Матвея Мишарина скорее исключение. В разговорах не под диктофон многие игроки и тренеры выразили сомнение, что кусок пластика мог помочь и что стоит прописывать в регламенте дополнительное усиление экипировки.

Тот же бывший тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков ранее в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что не стоит превращать хоккеистов в средневековых рыцарей, облаченных в доспехи с ног до головы. В новом разговоре он также назвал трагедию случайностью.

— Мне показалось, что Тимур предвидел, что шайба будет брошена в зону, и начал поворачиваться, потеряв на мгновение шайбу из виду, — заявил Быков. — Это тоже возможно. Здесь можно только констатировать, что это несчастный случай. Конечно, мы всегда стараемся, чтобы игроки не теряли из виду шайбу, но видеть ее постоянно на 100% невозможно. И второй момент — это реакция на бросок.



— Были такие старые шлемы Jofa, — вспоминает тренер сборной Санкт-Петербурга 2006 года рождения Олег Зак, который прежде всего попросил выразить соболезнования семье Тимура. — Они вообще полностью закрывали уши. Я еще успел поиграть в них. Там эту защиту никак нельзя было убрать, потому что она была частью единого литого корпуса. Но насколько это могло спасти, не могу сказать. Я смотрел только видео. Медицинского рапорта, насколько я понимаю, еще нет. Сейчас эту защиту ушей действительно можно снять. Я знаю взрослых игроков, которые не снимают. Есть еще защита на шею, но она защищает, по сути, только от порезов. Может ли она защитить от попадания шайбы? Я не уверен. Вообще, чаще всего в хоккее травмы происходят оттого, что игрок потерял концентрацию и оказался не готов к силовому приему или попаданию шайбы. Невозможно на 100% защитить все части тела.

По словам Зака, после трагедии с игроком «Динамо» ему стали звонить обеспокоенные родители.

— Они стали говорить, что мы учим игроков ложиться под шайбу, — говорит он. — Но есть такое понятие, как блокировка броска. По этому показателю во всех профессиональных лигах ведут статистику. Тут ты готов, ты правильно располагаешься, и шайба попадает в защищенные места. Хотя тут тоже бывают переломы, но от этого никуда не деться, потому что это хоккей. Я читал интервью врача сборной Козлова. Он говорит, что в его практике часто шайба попадала в уши. Да, приходилось зашивать, но никогда не было ничего подобного. Это просто несчастный случай.



Официальной позиции Федерации хоккея России по этому вопросу нет. По данным «Фонтанки», никаких особых выводов из этой ситуации там делать не планируют, также считая, что все случившееся — несчастный случай.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

