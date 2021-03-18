«Установлена возможная причастность». Есть дело и для депутата Резника

Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







По информации «Фонтанки», 12 марта в Следственный комитет Петербурга из прокуратуры города поступило уголовное дело по статье 228 УК — «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Новость же состоит в том, что в его материалах не только указан депутат городского ЗакСа Максим Резник, а надзорное ведомство еще и акцентировало: «…установлена возможная причастность к данному преступлению депутата Резника, то есть лица, в отношении которого применяется особый порядок производства…», то есть спецсубъекта — значит, это уже зона ответственности СК.



По данным «Фонтанки», это вовсе не то же самое дело, что было возбуждено в отношении дальнего родственника Резника художника Ивана Дорофеева после известного обыска в квартире на канале Грибоедова. Первое имеет отношение к производству и сбыту наркотиков. Просто до сегодняшнего дня мало кто знал, что в тот же день было возбуждено и второе.

Напомним, 9 марта депутат Максим Резник заехал к художнику Ивану Дорофееву, дальнему родственнику своей супруги, с его слов, по семейным вопросам — обсудить пожар на даче и предстоящую операцию отчима. На выходе из квартиры он столкнулся с силовиками в масках. Они попросили его вернуться, объяснив, что намерены провести обыск. Во время изучения содержимого квартиры в кладовке были обнаружены растения, похожие на сырьё для наркотика. На нарколабораторию, которой позже окрестили квартиру в отдельных телеграм-каналах и СМИ, зрелище вряд ли тянуло — несколько кустиков под розовой лампой. Но состав очевидно был.

Нашему изданию стала понятна позиция оперативников, которые и инициировали второе уголовное преследование. Кстати, в доверительной беседе с журналистом они её особо не скрывали. Согласно их рапортам, а потом и допросам, когда Максим Резник находился в той квартире при начале следственных действий, он якобы подошел к столу и короткое время простоял к ним спиной. Когда же отошел, то на столе оказались две баночки от «Ментос», которых, по убеждению полицейских, ранее там не стояло. Возник вопрос. По рапортам полицейских, Резник в тот момент заявил им, что он не понимает, какое это имеет к нему отношение.



На одном из опубликованных в СМИ в тот же день, 9 марта, видео, действительно, слышно, как Дорофеев говорит: «Эти две штуки принёс Макс. Это вы у него изъяли при мне… это его, вы ему сказали при мне достать. Понятые тоже говорят, он из сумки доставал».

Тогда составили протокол изъятия, где при понятых указали, что в одной емкости находится нечто похожее на жевательную резинку, а в другой — вещество бурого цвета. Наверняка добавили и про характерный запах. Сам же уже фактически задержанный Дорофеев в тот момент тоже дал пояснения. Мол, он к этим баночкам не имеет никакого отношения.

Вскоре эксперт дал заключение, что во второй баночке «Ментос» находится 20 граммов наркотиков растительного происхождения, и причем схожих с изъятыми у владельца квартиры художника Дорофеева. По факту этих вдруг найденных наркотиков было возбуждено второе дело Главным следственным управлением полицейского главка. Официально в тот же день было ясно лишь о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ — «Незаконное производство, сбыт наркотических средств». В отношении Дорофеева, конечно.



Отношение же самого депутата Резника к произошедшему до конца неизвестно. В день обыска от него звучала версия, что конфеты он будто бы принёс по просьбе Ивана, купив их по дороге к родственнику, не особо задаваясь вопросом, зачем тому нужна жвачка. Записанный на видео разговор правоохранителей с Дорофеевым происходил уже после того, как Резник покинул «нехорошую» квартиру.

Разумеется, сегодня «Фонтанка» также попросила Максима Резника прокомментировать его действия во время обыска и подробно вспомнить, что и как происходило с пресловутыми банками. Однако депутат от комментариев отказался, сославшись на высокое давление и на необходимость консультации с адвокатом.

В данном контексте «Фонтанка» подчеркивает, что теперь история уже вышла из тупиковой ситуации — «слово против слова». Не надо быть политиком, чтобы понять — силовая машина медленно, но поступательно надвигается на неудобного своей постоянной критикой Смольного беспартийного депутата из парламентской фракции Партии Роста. Хотя формально эта ремарка не имеет никакой процессуальной ценности.



Задав вопросы на перспективу посторонним к этой новелле оперативникам уголовного розыска, журналист услышал следующие предсказания:

— Многое зависит от показаний понятых, кто, скорее, уже допрошен, — что они говорят о появлении этих баночек на столе;

— Если они подтверждают показания оперативников, то это уже одно из доказательств;

— Какие именно показания по поводу баночек дал сам Резник? Потому как упоминания его слов в СМИ — это еще не материалы дела. Если же он отрицает эти предметы как класс, то важно, остались ли на них отпечатки следов пальцев его рук;

— Уместна медицинская экспертиза на предмет, есть ли в крови подозреваемого остатки наркотиков. Что тоже может быть косвенным доказательством или косвенным опровержением версии следствия.

Но главное, о чем говорят опытные полицейские, — это показания уже арестованного Дорофеева. «У него статья очень тяжелая — сбыт в значительных размерах. Сроки там «лошадиные» — до пятнадцати лет. Практика подсказывает, что с таким обвиняемым можно договариваться. Такие часто идут на сотрудничество ради хоть какого-то снижения срока».



Евгений Вышенков, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

Справка:

11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца. Следствие заявило, что не позднее 9 марта «Дорофеев приобрел растительный наркотик, вес которого был более 6 граммов, но менее 100 граммов». 28-летний молодой человек, по версии следствия, хранил его не для личного употребления, а с целью последующего сбыта. Причем следствие считает, что наркотиками он торговал на дому.

