В Петербурге заключили под стражу задержанного с наркотиками родственника депутата Резника

Следствие полагает, что не позднее 9 марта "Дорофеев купил растительный наркотик, вес которого был более 6 граммов, но менее 100 граммов". Его 28-летний молодой человек якобы хранил не для личного употребления, а с целью последующего сбыта. Причем следствие считает, что наркотиками он торговал на дому. Умысел до конца он не довел, так как части наркотика были изъяты в ходе обыска.

Невский районный суд на два месяца арестовал Ивана Дорофеева, проходящего обвиняемым по наркотической статье. Об этом 11 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

10 марта Дорофеева задержали у дома 30 по улице Крупской. Тогда же ему предъявили обвинение.

Днем 9 марта сотрудники ГСУ ГУ МВД Петербурга провели обыски в квартире № 15 на канале Грибоедова, 114, это студия художницы Лизы Михайловой, в которой временно проживает ее сын Иван Дорофеев. Правоохранители появились у дверей ровно в тот момент, когда оттуда выходил депутат Заксобрания города Максим Резник. Дорофеев приходится дальним родственником супруги парламентария.

Позже в тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». После ухода Резника ряд СМИ, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, а также определенные Telegram-каналы моментально запестрели кадрами с депутатом на месте обыска, гроубоксом с растениями, напоминающими «запрещенку» и намеками на якобы причастность парламентария к наркотикам. Квартиру упорно именовали «нарколабораторией». При этом они сообщили о задержании депутата, хотя в действительности оперативники выпроводили его с места следственных действий.