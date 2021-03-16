Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Поделиться Поделиться







О том, что не все смогут попасть в инновационную школу под счастливым номером, стало понятно ещё до её открытия. В 2019 году формировались списки 1–8-го классов. Из 4 000 желающих зачислили 900 человек (всего школа рассчитана на 1 375 мест). Тогда родители взбунтовались и начали сбор подписей, инициатива помогла увеличить количество первых классов.

В сентябре 2019-го Инженерно-техническая 777-я школа открыла свои двери. Учреждение обладает особым статусом и подчиняется не районной администрации, а комитету по образованию Петербурга. Возглавляет его депутат МО «Прометей» и единоросс Вера Князева. Родителям и детям обещали инновационную образовательную среду. «Кабинеты робототехники и сенсорики, технологий виртуальной и дополненной реальности, квантовой технологии, а с недавних пор и промышленной робототехники — это лишь та малая часть пространства с уникальным дизайном, которое посещают сегодня обучающиеся нашей школы», — говорится на сайте учреждения.



Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Фото: ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Поделиться Поделиться







К школе в Лыжном переулке были приписаны 14 многоэтажек. Дети, проживающие по этим адресам, имели первоочередное право на зачисление в первый класс. В марте 2021 года распоряжением администрации Приморского района число домов сократили до трёх. Таким образом, дети, у которых 777-я находится во дворе, оказались лишены возможности пойти в неё учиться.

Часть отлучённых домов приписали к 600-й школе, которая находится за железной дорогой. Переход в створе Туристской улицы известен своей смертельной статистикой. «Получается, детям нужно будет пересечь Мебельную улицу, железнодорожный переезд, Приморское шоссе, ещё две дороги, и только тогда они дойдут до своей школы», — рассказала «Фонтанке» мама первоклассника Татьяна.

Горожанка все же надеется побороться за право отправить ребёнка в 777-ю школу. Если в учреждении останутся места после зачисления льготников и тех, кто идёт по прописке, то у её ребёнка будет шанс. Чтобы его увеличить, Татьяна рассчитывает одной из первых подать заявление о зачислении. «Все боятся, что портал Госуслуги, через который можно подать заявление, просто рухнет. Родители говорят, что в прошлом году все зависало. Мы планируем так: муж поедет ночевать в МФЦ, я буду в ночи подавать через Госуслуги», — рассказала Татьяна.



По словам другой мамы, тоже Татьяны, родителям также предлагают переполненную 630-ю школу, расположенную «среди социальных домов, публика там разная», и 540-ю гимназию, в «которую не пробиться». При этом, по отзывам родителей, 777-я школа славится жёсткой дисциплиной, «потребительским отношением к детям» и образцово-показательными мероприятиями с участием чиновников, также сказывающимися на образовательном процессе.

«Вход в эту школу напротив нашего подъезда. Я специально измеряла шаги, их ровно 70. Конечно же, я хочу, чтобы мой ребёнок ходил в ближайшую к дому школу, — рассуждает Татьяна. — Но, собрав анамнез, я уже не очень уверена, что моему ребёнку там будет комфортно. Но понимаете, мы поставлены в ситуацию, когда и эта школа для нас манна небесная. Потому что нас и от неё отписали. Если бы у нас был супервыбор: идём или не идём, а тут мы подумаем, — другой разговор».

Петербурженка уточняет, что при покупке квартиры в 2013 году застройщик обещал социальный объект: садик или школу. Родители надеялись на общеобразовательное учреждение, куда смогут принять всех детей из близлежащих домов.



«Давайте будем называть вещи своими именами. Сегодня это элитная школа для избранных. Я не вчера родилась и прекрасно знаю, кто учится в этой школе! — написала петербурженка Екатерина в группе 777-й школы в «ВКонтакте». — Не нужно рассказывать сказки про одаренных детей! Достаточно открыть глаза, выйти на близлежащую площадку в 13:30 (время окончания уроков) и собственными глазами лицезреть, как «особо одаренных детей» забирают мамы с охранниками на броневиках и майбахах».

Родители собирают подписи под обращением к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием вернуть отрезанные дома, указывая, что по СанПинам расстояние до школы в условиях стеснённой городской застройки не может превышать 800 метров. Инициативу подписали 250 человек.

«У нас в законодательстве нет понятия «элитная школа». Все школы построены на бюджетные деньги и предназначены для всех. То, что ГБОУ ИТШ 777 пытаются сделать для «элиты», — безобразие. Просьба родителей, проживающих возле ГБОУ ИТШ 777, вернуть статус обычного учебного заведения для обычных детей. Без уклонов и регалий. Мы все работаем, все платим налоги в положенное время, школа была построена на уплаченные нами налоги, просьба обеспечить наших детей доступным образованием на безопасном от дома расстоянии», — говорится в письме.



В пресс-службе администрации Приморского района уточнили, что решение о закреплении адресов за школой №777 принимаются на основании письма комитета по образованию. В Смольном же признали: учреждение не сможет принять всех желающих первоклассников в микрорайоне с «массовой высотной застройкой», намекая на то, что одной школы на всех детей всё равно не хватит. Пока речь идёт о наборе в четыре первых класса. «Решение об открытии дополнительных первых классов будет приниматься по итогам мониторинга поданных заявлений», — дополнили в комитете по образованию.

«В некоторых микрорайонах наполняемость школ высокая. Но ни один ребёнок в Приморском районе не останется без места в школе», — добавили в администрации.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

