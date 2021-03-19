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Финляндия — самая счастливая четвёртый год подряд. Россия — в шестом десятке

Самой счастливой страной мира по версии ООН в четвёртый раз подряд названа Финляндия. Соответствующий доклад World Happiness Report, составленный специальным подразделением международной организации по поиску решений стабильного развития, опубликован 19 марта, сообщает РИА Новости.

В первую десятку наиболее счастливых стран также вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США расположились на 14-м месте, Великобритания — на 18-м, Франция — на 20-м.

Из стран бывшего СССР наивысшие показатели по «счастью» у Эстонии и Литвы (28-е и 29-е места соответственно), Киргизия — на 33-м, Латвия — на 34-м, Казахстан — на 36-м, Молдавия — на 49-м, Россия — на 60-м, Таджикистан — на 62-м, Украина — на 69-м, Грузия — на 73-м месте.

Самыми несчастливыми странами, по мнению ООН, стали Зимбабве (последняя строчка рейтинга) и Танзания.

В ежегодном рейтинге World Happiness Report оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен ООН в 2012 году.

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Комментарии (7)

Pravda178
Спасибо путе!
Barmaley_5e4d0211d3423
Поискал эту информацию, не смог согласиться.
После Монголии и Гондураса.
Чудненько.

Вот данные:

Ranking of Happiness: 2018-2020

76. Russia(5.477)
*75. Belarus(5.534)
*74. North Cyprus(5.536)
73. Dominican Republic(5.545)
72. Montenegro(5.581)
*71. Paraguay(5.653)
70. Mongolia(5.677)
69. Bolivia(5.716)
68. Greece(5.723)
67. Kyrgyzstan(5.744)
66. Ecuador(5.764)
65. Moldova(5.766)
64. Bosnia and Herzegovina(5.813)
*63. Peru(5.840)
62. South Korea(5.845)
61. Philippines(5.880)
60. Croatia(5.882)
*59. Honduras(5.919)
58. Portugal(5.929)
...
...
...
12. Israel(7.157)
11. Australia(7.183)
10. Austria(7.268)
9. New Zealand(7.277)
*8. Luxembourg(7.324)
7. Sweden(7.363)
6. Norway(7.392)
5. Netherlands(7.464)
4. Iceland(7.554)
3. Switzerland(7.571)
2. Denmark(7.620)
1. Finland(7.842)
260642921
Когда великий Д. И. Менделеев экстраполировал развитие России на 100 и более лет вперед, он описал по сути современное общество Финляндии, которая тогда была частью Российской Империи. Остальная часть России вместо развития предпочла деградацию. Безумные политики, шапкозакидательство, имперские амбиции и пренебрежение правами обычных граждан делают Россию не тем счастливым обществом, которое предвидел Менделеев, а провинциальной Азиопой. И да, первое, что сделали финны, когда отделились от России, изменили систему права, скопировав ее у соседней Швеции. Ну а мы продолжаем свой тысячелетний танец на граблях. Радует одно, что Менделеев был прав хотя бы относительно малой части тогдашней России. Может, когда-то и другие части поумнеют.
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