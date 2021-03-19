Финляндия — самая счастливая четвёртый год подряд. Россия — в шестом десятке

Самой счастливой страной мира по версии ООН в четвёртый раз подряд названа Финляндия. Соответствующий доклад World Happiness Report, составленный специальным подразделением международной организации по поиску решений стабильного развития, опубликован 19 марта, сообщает РИА Новости.
В первую десятку наиболее счастливых стран также вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США расположились на 14-м месте, Великобритания — на 18-м, Франция — на 20-м.
Из стран бывшего СССР наивысшие показатели по «счастью» у Эстонии и Литвы (28-е и 29-е места соответственно), Киргизия — на 33-м, Латвия — на 34-м, Казахстан — на 36-м, Молдавия — на 49-м, Россия — на 60-м, Таджикистан — на 62-м, Украина — на 69-м, Грузия — на 73-м месте.
Самыми несчастливыми странами, по мнению ООН, стали Зимбабве (последняя строчка рейтинга) и Танзания.
В ежегодном рейтинге World Happiness Report оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен ООН в 2012 году.