Финляндия — самая счастливая четвёртый год подряд. Россия — в шестом десятке

Barmaley_5e4d0211d3423 19 Мар 2021 в 13:24 19 Мар 2021 в 13:24

Поискал эту информацию, не смог согласиться.

После Монголии и Гондураса.

Чудненько.



Вот данные:



Ranking of Happiness: 2018-2020



76. Russia(5.477)

*75. Belarus(5.534)

*74. North Cyprus(5.536)

73. Dominican Republic(5.545)

72. Montenegro(5.581)

*71. Paraguay(5.653)

70. Mongolia(5.677)

69. Bolivia(5.716)

68. Greece(5.723)

67. Kyrgyzstan(5.744)

66. Ecuador(5.764)

65. Moldova(5.766)

64. Bosnia and Herzegovina(5.813)

*63. Peru(5.840)

62. South Korea(5.845)

61. Philippines(5.880)

60. Croatia(5.882)

*59. Honduras(5.919)

58. Portugal(5.929)

...

...

...

12. Israel(7.157)

11. Australia(7.183)

10. Austria(7.268)

9. New Zealand(7.277)

*8. Luxembourg(7.324)

7. Sweden(7.363)

6. Norway(7.392)

5. Netherlands(7.464)

4. Iceland(7.554)

3. Switzerland(7.571)

2. Denmark(7.620)

1. Finland(7.842)