Финляндия — самая счастливая четвёртый год подряд. Россия — в шестом десятке

Самой счастливой страной мира по версии ООН в четвёртый раз подряд названа Финляндия. Соответствующий доклад World Happiness Report, составленный специальным подразделением международной организации по поиску решений стабильного развития, опубликован 19 марта, сообщает РИА Новости.



В первую десятку наиболее счастливых стран также вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США расположились на 14-м месте, Великобритания — на 18-м, Франция — на 20-м.

