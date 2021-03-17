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«Зенит» назвал состав на игру с ЦСКА

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 23-го тура чемпионата РПЛ против московского ЦСКА. Игра пройдёт в столице 17 марта.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Вендел, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Сердар Азмун.

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Николай Рыбиков, Данил Круговой, Юрий Жирков, Данила Хотулев, Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Даниил Шамкин, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Малком.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени.«Зенит» идёт на первом месте с 45 очками. ЦСКА занимает третье место с 40 очками.

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Комментарии (3)

265048588
Написали бы где смотреть на ТВ.
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