«Зенит» назвал состав на игру с ЦСКА

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 23-го тура чемпионата РПЛ против московского ЦСКА. Игра пройдёт в столице 17 марта.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Вендел, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Сердар Азмун.
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Николай Рыбиков, Данил Круговой, Юрий Жирков, Данила Хотулев, Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Даниил Шамкин, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Малком.
Матч начнется в 20:00 по московскому времени.«Зенит» идёт на первом месте с 45 очками. ЦСКА занимает третье место с 40 очками.