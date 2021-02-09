Лекции поэта, биолога и психиатра о любви, гендере и сталкинге ко Дню всех влюблённых

В День влюблённых пройдет несколько лекций про любовь: Дмитрий Быков срифмует любовь с кровью, эволюционист Иван Квасов пригласит в Анатомический театр, а в библиотеке Маяковского психологи поговорят про секс и про гендер. А на следующий день в Лермонтовке будем учиться отличать влюбленность от сталкинга. 18+
Лекция писателя Быкова в «Прямой речи» называется «Когда любовь убивает» (начало в 19:00), а лекция биолога Ивана Квасова — «Любовь vs Смерть» (начало в 15:00) — вряд ли они сговорились. Быков будет раскрывать тему Эроса и Танатоса на литературных примерах (угадайте, каких больше, тех, где, как в «Отелло» или «Балладе Редингской тюрьмы» всё закончилось трагически, или тех, что с хеппи-эндом?). Квасов же приглашает в Анатомический театр в Военно-медицинский музей, где разберет хрестоматийные случаи: лебедь, бросающийся на камни после гибели подруги; собака, умирающая на могиле хозяина; опять же, «литературные» толстовские «Лев и собачка». Это любовь или теория эволюции может объяснить это какими-то более холодными словами? Продолжить вечер в ученой компании можно в библиотеке Маяковского, психоаналитик Марина Андронова научит, «Как сказать три самых главных слова» (это из названия лекции), а психиатр и сексолог Дмитрий Исаев расскажет о будущем пола и гендера. Начало в 17:00.
В библиотеке им. Лермонтова лекцию «Не о любви: сталкинг» тактично поставили на следующий день после Дня всех влюблённых. «Сталкинг» (по-английски произносили бы «стокинг») — преследование. Психолог Кризисного центра для женщин Анастасия Маскаева предлагает разобраться с установками вроде «дергает за косички — значит, нравишься», «мужчина должен добиваться женщину» и прочих. Потому что где-то, да, ухаживание, а где-то — самый настоящий сталкинг.
Александра Шеромова