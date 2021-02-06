В кабинете замначальника отдела полиции в Московском районе предположительно нашли наркотики. В УСБ знали, в каком углу искать

Сотрудники управления собственной безопасности регионального управления МВД навестили коллег в 51-м отделе полиции. Вопросы есть к заместителю начальника.
Как сообщили «Фонтанке» два источника в правоохранительных органах, кабинет замначальника стал предметом интереса УСБ 6 февраля. На улицу Ленсовета сотрудники пришли с так называемым обследованием, но долго в ящиках не рылись. Искомое нашлось почти сразу, проверяющие, вероятней всего, знали где искать. Чтобы назвать точный вес и природу вещества, сперва его должны обследовать эксперты. Предварительно, в кабинете нашли около грамма синтетического наркотика. Кроме того, внимание сотрудников привлекли некие «любопытные» документы - вероятней всего, это незарегистрированные материалы. При этом у нынешнего хозяина помещения почти 100-процентное алиби - на должность он официально был назначен только два дня назад.
Материал проверки направят в Следственный комитет и уже там будут решать судьбу 37-летнего замначальника.