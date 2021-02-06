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В кабинете замначальника отдела полиции в Московском районе предположительно нашли наркотики. В УСБ знали, в каком углу искать

Сотрудники управления собственной безопасности регионального управления МВД навестили коллег в 51-м отделе полиции. Вопросы есть к заместителю начальника.

Как сообщили «Фонтанке» два источника в правоохранительных органах, кабинет замначальника стал предметом интереса УСБ 6 февраля. На улицу Ленсовета сотрудники пришли с так называемым обследованием, но долго в ящиках не рылись. Искомое нашлось почти сразу, проверяющие, вероятней всего, знали где искать. Чтобы назвать точный вес и природу вещества, сперва его должны обследовать эксперты. Предварительно, в кабинете нашли около грамма синтетического наркотика. Кроме того, внимание сотрудников привлекли некие «любопытные» документы - вероятней всего, это незарегистрированные материалы. При этом у нынешнего хозяина помещения почти 100-процентное алиби - на должность он официально был назначен только два дня назад.

Материал проверки направят в Следственный комитет и уже там будут решать судьбу 37-летнего замначальника.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Deda
Почему то вспомнились 12 чемоданов с кокаином при посольстве РФ в Аргентине. Но нет, там был чистый, а тут синтетика какая то. Значит, по этой теме у нас Голунов вроде ответственный. Дело раскрыто, расходимся.
4u6uc
за 2 дня нычку в кабинете соорудил? шустрый))) а не прошлый владелец ли подсуетился?
сдали свои же 100%
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