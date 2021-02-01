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Правительство РФ хочет отправлять всех трудовых мигрантов на биометрию и медосмотр

Правительство РФ предлагает усилить контроль за въездом в Россию граждан стран, кому не требуется виза. Тем, кто прибывает надолго, в частности на работу, придётся сдать отпечатки пальцев, сфотографироваться и пройти медицинский осмотр. Соответствующий законопроект появился 1 февраля на Федеральном портале проектов правовых актов.

Кабмин хочет внести изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Предполагается добавить положения, «обеспечивающие прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и находящихся на территории Российской Федерации длительный срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года)». Сделать эти процедуры нужно будет в течение 30 дней после прибытия в РФ.

В пояснительной записке говорится о риске завоза опасных болезней и о том, что отсутствие идентификации по биометрическим данным затрудняет поиск находящихся в розыске.

Также правительство предлагает уточнить, что «срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), и продлевается на срок его действия».

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Комментарии (7)

f0ntan
Тем, кто пишет, что это делать давно пора - за чей счет это делать? За счет налогоплательщиков-россиян? За их счет, когда они только въезжают? Так они без денег едут. Это едут гастарбайтеры, а не интуристы, с которых деньги можно сдирать. С их будущего работодателя? Пусть фирма оплачивает? Они нелегально работают.
265046383
На медосмотр - это давно было пора сделать, т.к. любой человек имеет право знать своё реальное состояние здоровья, а не "по ощущениям". Приезжие из других гос-в тоже люди и тоже заслуживают уважения - без них половина бы ЖК были бы до сих пор долгостроями....
Postman
Отправьте их лучше домой всех до одного, закройте границы и введите трудовые визы как это делается во всех цивилизованных странах
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