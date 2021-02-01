Правительство РФ хочет отправлять всех трудовых мигрантов на биометрию и медосмотр

Правительство РФ предлагает усилить контроль за въездом в Россию граждан стран, кому не требуется виза. Тем, кто прибывает надолго, в частности на работу, придётся сдать отпечатки пальцев, сфотографироваться и пройти медицинский осмотр. Соответствующий законопроект появился 1 февраля на Федеральном портале проектов правовых актов.

Кабмин хочет внести изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Предполагается добавить положения, «обеспечивающие прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и находящихся на территории Российской Федерации длительный срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года)». Сделать эти процедуры нужно будет в течение 30 дней после прибытия в РФ.