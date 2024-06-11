Вратарь «Ростова» пошутил про «миллиарды от «Зенита» за ошибку в решающем матче

Экс-голкипер футбольного клуба «Ростов» Сергей Песьяков рассказал об обвинениях в продажности после финального матча чемпионата России прошлого сезона против «Зенита».
В этом матче петербургская команда забила решающий гол на 85-й минуте, воспользовавшись ошибкой Песьякова. В итоге сине-бело-голубые победили 2:1 и стали чемпионами.
«Все комментарии примерно одинаковые. Чаще всего спрашивают: за сколько? С женой до сих пор не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» якобы перевел. Пытаемся, но что-то не выходит», — пошутил Песьяков в интервью «РБ Спорт».
После завершения сезона 35-летний Песьяков покинул «Ростов» и перешел в самарские «Крылья Советов».
Комитет РФС по этике 4 июня наказал полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за подобную шутку. После победы казанцев над «Зенитом» в 21-м туре со счетом 2:0 он в интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара», который боролся с «Зенитом» за чемпионство. Безруков был условно дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на 100 тысяч рублей.