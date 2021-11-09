«Биометрическая идентификация при авторизации на Госуслугах». Глава Минцифры обещает «большой разворот по внедрению биометрии» в РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует внедрить на портале Госуслуг аутентификацию по биометрическим данным пользователей. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.



«Я надеюсь, что нам удастся уже скоро согласовать с коллегами, нашими регуляторами в сфере информационной безопасности, возможность использования, например, биометрической идентификации при авторизации на Госуслугах как второй фактор, который позволяет гарантировать большую безопасность наших учетных записей», — цитирует «Интерфакс» выступление «цифрового министра» на сессии «Цифровая экономика» форума Cnews 2021.

