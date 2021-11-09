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«Биометрическая идентификация при авторизации на Госуслугах». Глава Минцифры обещает «большой разворот по внедрению биометрии» в РФ

На Госуслугах хотят ввести биометрическую идентификацию пользователей

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует внедрить на портале Госуслуг аутентификацию по биометрическим данным пользователей. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Я надеюсь, что нам удастся уже скоро согласовать с коллегами, нашими регуляторами в сфере информационной безопасности, возможность использования, например, биометрической идентификации при авторизации на Госуслугах как второй фактор, который позволяет гарантировать большую безопасность наших учетных записей», — цитирует «Интерфакс» выступление «цифрового министра» на сессии «Цифровая экономика» форума Cnews 2021.

Фото: скриншот YouTube / Первый канал
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Шадаев добавил, что министерство будет делать «большой разворот по внедрению биометрии».

«Я надеюсь, до конца года мы сможем выдавать и квалифицированную подпись в мобильном приложении [«Госключ»], которая фактически будет приравнена к собственноручной», — сказал министр о едином цифровом профиле, добавив, что министерству цифрового развития удастся «снять последние разногласия» по запуску электронного паспорта.

Мобильное приложение «Госключ» было запущено в августе для бесплатного получения электронной подписи, которой подписываются электронные договоры. Единая биометрическая система была запущена в РФ в 2018 году.

Фото: скриншот YouTube / Первый канал

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Комментарии (4)

Gilka
если они будут биометрию внедрять силами тех программистов, которые даты qr кодов обновляли, то это звездолет взлетит еще ой как не скоро...
Карабас Барабас
Очередной проект по добыче бабла. Один хрен всё равно как должно работать не будет.
angel of death
кукиш ему, а не мои отпечатки... биометрию может получить только, как говорится: "через мой тр*п" =)
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