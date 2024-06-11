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    Т-Банк запускает новую услугу для бизнеса. Для этого он выкупит факторинговые компании у QIWI

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    Т-Банк (в прошлом Тинькофф-банк) договорился о покупке доли QIWI в компаниях группы ROWI, которая специализируется на факторинговом обслуживании компаний и является одним из лидеров рынка по количеству активных клиентов среди малого и среднего бизнеса. Об этом 11 июня сообщается в релизе кредитной организации.

    Т-Банк выкупит у АО «Киви» 51% в ООО «Рови Факторинг Плюс» и ООО «Рови Технологии». Стороны подписали соответствующее соглашение. Они планируют завершить сделку после того, как ее согласует ФАС России.

    «Платформа ROWI станет частью экосистемы T-Банка и дополнит существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса», — анонсировали в банке.

    Там добавили, что с помощью факторинга ROWI компании-поставщики смогут сразу получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и пускать их в оборот, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. Клиенты смогут быстро финансировать любые виды поставок, в том числе по контрактам с крупными предприятиями, торговыми сетями и участниками госзаказа.

    В сообщении банка уточняется, что команда ROWI сохранит автономность в принятии решений и продолжит развивать бизнес компании в соответствии с текущей стратегией.

    Факторинг — это финансовая услуга, с помощью которой поставщик может отгрузить товар с отсрочкой платежа и получить деньги сразу. Их выплачивает не покупатель, а организация, предоставляющая факторинговые услуги. Когда покупатель перечисляет деньги, посредник удерживает с них проценты и комиссию.

    Финтех-платформа ROWI была основана Виктором Верновым и Евгением Родионовым в 2019 году. В 2023 году портфель ее факторинговых сделок составил 16 млрд рублей, из которых 10,4 млрд пришлись на малый и средний бизнес. Доход организации в прошлом году составил 2,7 млрд рублей.

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