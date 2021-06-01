«Биометрическая система стала аналогом паспорта». Глава Минкомсвязи анонсировал посадку на авиарейс с распознаванием лиц уже в этом году

Биометрическая регистрация на авиарейсы может быть внедрена в России уже в этом году. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 1 июня.



По его словам, закон в России приравнивает результат системы распознавания человека с паспортными данными, поэтому особенно эффективно этот приём можно использовать в аэропортах при посадке на рейс.

«Фактически мы стали одной из стран в мире, где биометрическая система стала аналогом паспорта. То есть в законе напрямую указана тожественность. <...> Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении любых других действий, где требуется показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация. Мы обсуждаем, [что] уже в этом году [такую идентификацию смогут проходить] пилоты, чтобы <...> сделать более быстрой регистрацию, посадка на рейс будет по биометрии работать», — сказал Шадаев.