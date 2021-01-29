25 марта — онлайн-дискуссия «Инфраструктура и ГЧП»

Дата: 25 марта 2021 года.
Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.
Темы к обсуждению:
- Правовые, налоговые и финансовые инструменты, позволяющие обеспечить окупаемость ГЧП или концессии частному инвестору.
- Рабочие и мертворожденные схемы партнерства: разбор успешных кейсов и судебной практики.
- Практика финансирования ГЧП-проектов: опыт ведущих финансовых партнеров.
- Использование ГЧП и концессий при строительстве цифровой инфраструктуры в России.
- Партнерство в дорожной сфере: разбор опыта проектов на разных стадиях реализации.
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru