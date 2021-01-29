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25 марта — онлайн-дискуссия «Инфраструктура и ГЧП»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает участников рынка государственно-частного партнерства — чиновников, муниципалов, банкиров, инвесторов и консультантов — на VIII правовую онлайн-дискуссию «Инфраструктура и ГЧП», чтобы обсудить последние тенденции развития этого рынка и наиболее перспективные направления партнерства государства и бизнеса.

Фото: https://pixabay.com/ru

Дата: 25 марта 2021 года.

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы к обсуждению:

  • Правовые, налоговые и финансовые инструменты, позволяющие обеспечить окупаемость ГЧП или концессии частному инвестору.
  • Рабочие и мертворожденные схемы партнерства: разбор успешных кейсов и судебной практики.
  • Практика финансирования ГЧП-проектов: опыт ведущих финансовых партнеров.
  • Использование ГЧП и концессий при строительстве цифровой инфраструктуры в России.
  • Партнерство в дорожной сфере: разбор опыта проектов на разных стадиях реализации.

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

Фото: https://pixabay.com/ru

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