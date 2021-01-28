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300-летний дуб черешчатый с Елагина стал памятником. Помогли и величавая крона, и легенды

Фото: ЦПКиО имени Кирова

Дуб черешчатый, растущий в исторической части Елагина острова в ЦПКиО имени Кирова, — живой памятник городской природы и одно из самых красивых и старых деревьев в Петербурге. Ему присвоили статус памятника живой природы всероссийского значения.

Как сообщает 28 января пресс-служба комитета по культуре Петербурга, в рамках всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» дуб включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 531. Рядом с ним установили табличку с информацией о новом почётном статусе.

Перед этим дерево посетила специальная комиссия. Его физическое состояние и ценность изучали, в том числе с помощью оборудования, по таким критериям, как возраст, размеры ствола и кроны, величественный внешний вид и даже отсылки к историческим фактам или легендам. Обследование показало, что дерево вполне здорово.

Считается, что этот дуб посадил более 300 лет назад первый владелец острова Шафиров, вице-канцлер Петра I.

Фото: ЦПКиО имени Кирова
Фото: ЦПКиО имени Кирова
Фото: ЦПКиО имени Кирова

Всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» реализуется Советом по сохранению природного наследия нации по инициативе НПСА «Здоровый лес» и при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ с 2010 года. По всей России организован поиск уникальных деревьев, которые представляют особую культурную, историческую и природную ценность.

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