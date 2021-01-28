Дуб черешчатый, растущий в исторической части Елагина острова в ЦПКиО имени Кирова, — живой памятник городской природы и одно из самых красивых и старых деревьев в Петербурге. Ему присвоили статус памятника живой природы всероссийского значения.
Как сообщает 28 января пресс-служба комитета по культуре Петербурга, в рамках всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» дуб включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 531. Рядом с ним установили табличку с информацией о новом почётном статусе.
Перед этим дерево посетила специальная комиссия. Его физическое состояние и ценность изучали, в том числе с помощью оборудования, по таким критериям, как возраст, размеры ствола и кроны, величественный внешний вид и даже отсылки к историческим фактам или легендам. Обследование показало, что дерево вполне здорово.
Считается, что этот дуб посадил более 300 лет назад первый владелец острова Шафиров, вице-канцлер Петра I.