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Синоптики предсказывают опасную погоду в некоторых регионах России и нормальную — в центральной части в феврале

Температура в центральной части России, по прогнозам синоптиков, приблизится к климатической норме в начале февраля.

«В понедельник уже 9–14 градусов мороза будет, дневные температуры — около 6–7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы. Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС в интервью, опубликованном 28 января.

До конца января жителей Центрального федерального округа, по его словам, ждут заметные погодные аномалии: температура выше нормы примерно на 12 градусов в течение рабочей недели и на 7 — в выходные.

В ближайшие два-три дня сильные осадки, ветер и гололедица ожидаются на юге России, в Приморье и Московском регионе. Погода будет представлять опасность, в некоторых регионах ветер будет достигать 32–38 м/с, отметил Вильфанд.

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Комментарии (1)

Djnyana
Похоже, погода, это самое стабильное что у нас ещё осталось..)
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