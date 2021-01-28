Синоптики предсказывают опасную погоду в некоторых регионах России и нормальную — в центральной части в феврале

Температура в центральной части России, по прогнозам синоптиков, приблизится к климатической норме в начале февраля.

«В понедельник уже 9–14 градусов мороза будет, дневные температуры — около 6–7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы. Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС в интервью, опубликованном 28 января.

До конца января жителей Центрального федерального округа, по его словам, ждут заметные погодные аномалии: температура выше нормы примерно на 12 градусов в течение рабочей недели и на 7 — в выходные.