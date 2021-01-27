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Суд прекратил дело в отношении петербургского депутата, которого полтора года назад полиция вынесла из ИКМО «Озеро Долгое»

Приморский районный суд Петербурга прекратил дело в отношении замглавы МО «Автово» Ильи Шмакова, которого задержали во время «штурма» муниципального избиркома «Озеро Долгое» в сентябре 2019 года. Об этом 27 января народный избранник рассказал «Фонтанке».

Из постановления суда (есть в распоряжении редакции) следует, что дело в отношении Шмакова прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В сентябре 2019 года, после муниципальных выборов, кандидаты в депутаты МО «Озеро Долгое» и наблюдатели караулили вход в помещение муниципального избиркома, чтобы не допустить возможных фальсификаций результатов. В ночь на 13 сентября стороны в присутствии правоохранителей договорились, что помещение опечатают снаружи, а внутри останутся представители «караула» честных выборов — Шмаков в их числе, двое сотрудников полиции и журналист. Менее чем через час после того, как переговорщики разъехались, опечатанную дверь вскрыли, а замглавы «Автово» вывели с применением физической силы и задержали. «Фонтанка» подробно рассказывала о событиях той ночи. На Шмакова составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

«Подумаю, может быть, ещё и оспорю. В любом случае подам на компенсацию морального ущерба и судебных расходов», — добавил депутат.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Karl111
Шмаков молодец!
gencon
Какое в суд? Ментов на нары за фальсификацию протокола, судью уволить без права на льготы. Это ещё гуманно
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