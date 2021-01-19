Градостроительный совет Петербурга 20 января рассмотрит эскизный проект воссоздания памятника Петру I, спасающему утопающих близ Лахты, который планируется установить у Лахта Центра. Об этом 19 января сообщает пресс-служба КГА.

Проект — вольное воссоздание памятника работы скульптора Леопольда Бернштама, который вместе с «Петром-плотником» («Петр, обучающийся корабельному мастерству в Саардаме») в 1909 году установили около Адмиралтейства в честь 200-летия Полтавской битвы. «Спасающего» в 1919 году переплавили, признав антихудожественным.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Идея воссоздать памятник принадлежит Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома». Эскиз основан на авторской модели, которую отлил Бернштам и которая к настоящее время находится в Петродворце.

Предыдущий раз эскиз рассматривали в октябре 2020 года. За проголосовали только шесть членов Градсовета, а 19 — против, и проект был направлен на доработку.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

В протоколе прошлогоднего заседания указано, что члены совета поднимали вопрос, насколько корректно вносить изменения в исторический облик памятника (в представленном эскизе, в частности, нет третьего утопающего, чьи голова и руки виднеются над водой). Кроме того, участники обсуждения обратили внимание на несоразмерность камерного памятника и места его размещения. Также было замечено, что на первоначальном эскизе памятник окружен деревьями, тогда как по петербургской традиции памятники полководцам и царям имеют круговой обзор.

В представленном на повторное обсуждение эскизе Петр стоит на открытом пространстве с возможностью для пешеходов гулять рядом, однако авторы эскиза не вернулись к точному историческому облику работы Бернштама.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Ранее авторы объяснили вольную интерпретацию пожеланием заказчика придать Петру «позитивный вид»: он спасает утопающих, а утонувших там нет, приводит «Интерфакс» слова одного из авторов, скульптора Степана Мокроусова-Гульельми.