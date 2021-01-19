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Градсовет повторно рассмотрит эскиз памятника Петру I, спасающему утопающих. Царь остался «позитивным»

Градостроительный совет Петербурга 20 января рассмотрит эскизный проект воссоздания памятника Петру I, спасающему утопающих близ Лахты, который планируется установить у Лахта Центра. Об этом 19 января сообщает пресс-служба КГА.

Проект — вольное воссоздание памятника работы скульптора Леопольда Бернштама, который вместе с «Петром-плотником» («Петр, обучающийся корабельному мастерству в Саардаме») в 1909 году установили около Адмиралтейства в честь 200-летия Полтавской битвы. «Спасающего» в 1919 году переплавили, признав антихудожественным.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Идея воссоздать памятник принадлежит Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома». Эскиз основан на авторской модели, которую отлил Бернштам и которая к настоящее время находится в Петродворце.

Предыдущий раз эскиз рассматривали в октябре 2020 года. За проголосовали только шесть членов Градсовета, а 19 — против, и проект был направлен на доработку.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

В протоколе прошлогоднего заседания указано, что члены совета поднимали вопрос, насколько корректно вносить изменения в исторический облик памятника (в представленном эскизе, в частности, нет третьего утопающего, чьи голова и руки виднеются над водой). Кроме того, участники обсуждения обратили внимание на несоразмерность камерного памятника и места его размещения. Также было замечено, что на первоначальном эскизе памятник окружен деревьями, тогда как по петербургской традиции памятники полководцам и царям имеют круговой обзор.

В представленном на повторное обсуждение эскизе Петр стоит на открытом пространстве с возможностью для пешеходов гулять рядом, однако авторы эскиза не вернулись к точному историческому облику работы Бернштама.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Ранее авторы объяснили вольную интерпретацию пожеланием заказчика придать Петру «позитивный вид»: он спасает утопающих, а утонувших там нет, приводит «Интерфакс» слова одного из авторов, скульптора Степана Мокроусова-Гульельми.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре
Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре
Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

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Комментарии (4)

hal9000
На осле там надо Петра поставить...страна сидит без газа..а они деньги незнают куда девать..лучшею занялись своим непосредственными обязанностями по газификации страны..
Владислав М
Зачем нужен новодельный памятник, который уже был когда-то признан антихудожественным? У чиновников лишние деньги? Так горожане подскажут, куда их применить.
Bobr Dobr
Эх понаехавшая деревенщина!
Снесены были ОБА памятника.
Так как Николай II прозорливо подарил копию Царя - Плотника Голландии то на 300 летие (1996 г) русского флота правительство Голландии подарила копию своего памятника Петербургу.
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