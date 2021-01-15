Цена фьючерса на пшеницу на мировых рынках резко выросла после повышения российской экспортной пошлины

Цена фьючерса на пшеницу на чикагской бирже поднялась до шестилетнего максимума после заявления Минэкономразвития о повышении экспортной пошлины, сообщает в пятницу, 15 января, Bloomberg.



Росту цены также способствовали высокий спрос со стороны Китая и сокращение предложения в других странах. Цены на фьючерсы выросли на 2,5% — до максимального уровня с мая 2014 года. Сейчас цена составляет 687 долларов за бушель (27 кг). По сообщению Bloomberg, это может сократить продажи российской пшеницы.

Сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что пошлина на экспорт пшеницы и меслина внутри квоты вырастет с 1 марта до 50 евро за тонну, то есть в два раза. Экспортная пошлина на кукурузу и ячмень вырастет с 15 марта до 15 и 10 евро соответственно.