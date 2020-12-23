Госдума приняла закон, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на продукты

Сейчас возможно регулирование цен на говядину, свинину, баранину, куру, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки. Как сообщают в пресс-службе нижней палаты парламента, закон позволит правительству устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов РФ.

Государственная дума 23 декабря в итоговом, третьем чтении приняла закон о госрегулировании розничных цен на социально значимые продукты, но пока не понятно, как сильно для этого они должны подорожать.

Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство в рамках мер по регулированию розничных цен на продукты. Две недели назад президент Владимир Путин возмутился, что цена на сахар в магазинах выросла на 71%, и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты.



Правительство и ранее обладало правом регулировать цены на продукты, если они дорожали сразу на 30% за месяц. Изначально обсуждалось, что теперь эту планку понизят до 10% за месяц, но новая редакция закона не содержит такой оговорки.



Эксперты рынка уверены, что поставленная президентом задача снизить цены до определенного уровня будет выполнена, но пока затрудняются говорить о последствиях выбранных правительством мер. «Фонтанка» изучила, как менялась стоимость социально значимых продуктов от месяца к месяцу в 2020 году. Помимо сахара, в лидерах подорожания оказались гречка, апельсины и подсолнечное масло. Если посмотреть на то, как менялась розничная цена продуктов за 10 лет, становится ясно, что колебания слабо зависят от желания государства их регулировать.

