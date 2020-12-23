Госдума приняла закон, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на продукты

Государственная дума 23 декабря в итоговом, третьем чтении приняла закон о госрегулировании розничных цен на социально значимые продукты, но пока не понятно, как сильно для этого они должны подорожать.
Сейчас возможно регулирование цен на говядину, свинину, баранину, куру, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки. Как сообщают в пресс-службе нижней палаты парламента, закон позволит правительству устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов РФ.
Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство в рамках мер по регулированию розничных цен на продукты. Две недели назад президент Владимир Путин возмутился, что цена на сахар в магазинах выросла на 71%, и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты.
Правительство и ранее обладало правом регулировать цены на продукты, если они дорожали сразу на 30% за месяц. Изначально обсуждалось, что теперь эту планку понизят до 10% за месяц, но новая редакция закона не содержит такой оговорки.
Эксперты рынка уверены, что поставленная президентом задача снизить цены до определенного уровня будет выполнена, но пока затрудняются говорить о последствиях выбранных правительством мер. «Фонтанка» изучила, как менялась стоимость социально значимых продуктов от месяца к месяцу в 2020 году. Помимо сахара, в лидерах подорожания оказались гречка, апельсины и подсолнечное масло. Если посмотреть на то, как менялась розничная цена продуктов за 10 лет, становится ясно, что колебания слабо зависят от желания государства их регулировать.