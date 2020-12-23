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Госдума приняла закон, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на продукты

Государственная дума 23 декабря в итоговом, третьем чтении приняла закон о госрегулировании розничных цен на социально значимые продукты, но пока не понятно, как сильно для этого они должны подорожать.

Сейчас возможно регулирование цен на говядину, свинину, баранину, куру, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки. Как сообщают в пресс-службе нижней палаты парламента, закон позволит правительству устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов РФ.

Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство в рамках мер по регулированию розничных цен на продукты. Две недели назад президент Владимир Путин возмутился, что цена на сахар в магазинах выросла на 71%, и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты.

Правительство и ранее обладало правом регулировать цены на продукты, если они дорожали сразу на 30% за месяц. Изначально обсуждалось, что теперь эту планку понизят до 10% за месяц, но новая редакция закона не содержит такой оговорки.

Эксперты рынка уверены, что поставленная президентом задача снизить цены до определенного уровня будет выполнена, но пока затрудняются говорить о последствиях выбранных правительством мер. «Фонтанка» изучила, как менялась стоимость социально значимых продуктов от месяца к месяцу в 2020 году. Помимо сахара, в лидерах подорожания оказались гречка, апельсины и подсолнечное масло. Если посмотреть на то, как менялась розничная цена продуктов за 10 лет, становится ясно, что колебания слабо зависят от желания государства их регулировать.

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Комментарии (3)

abitfrosty
Предельная цена обусловлена рыночной экономикой. Если ее искуственно ограничивать, то у производителя не остается вариантов для маневрирования.
Только за счет снижения себестоимости. Как, например, наш пациент спикер госдумы травит всех тоннами технических фракций пальмого масла, потому что они дешевле аналогов.
Все потому, что пипл хавает.
Почему-то при выборе машины, телефона, компьютера и т. д. любой техники все отдают предпочтение заграничной. Но, когда дело касается продуктов питания, то всем наплевать, что в этот продукт намешали. Мало кто читает состав. А в полуфабрикаты можно спокойно добавить кусочек кала и еще и честно написать об этом в составе и пипл схавает.
Вот так же и с политикой, с образованием, с тв, с любой отраслью в нашей стране.
houspi
Если дума взяла на себя функцию ФАС, то ФАС надо разогнать.
kоt-obormot
Вот сейчас не жизнь, а малина у россейского потроета начнется. Хочешь масло пей, а хочешь - сахар.
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