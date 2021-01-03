В ожидании нового мира: главные кинопремьеры-2021

Фото: скриншот с сервиса youtube.com

Прежде чем приступать к списку самых ожидаемых лент наступающего года, стоит сделать несколько уточнений. Во-первых, из-за карантина добрая половина самых ожидаемых фильмов-2020 переехала на 2021-й: от «Дюны» Дени Вильнева до новой части «Бондианы» и «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. В этом списке их не будет, чтобы не повторяться. Во-вторых, за минувший год стриминг занял особое место в мире кино — и очевидно, что позиций оставлять не собирается. Поэтому список самых ожидаемых фильмов-2021 поделен на две части: то, что все еще планируется к выходу на большом экране, и то, что точно занял за собой стриминг. Это два очень разных мира: в одном — масштаб, амбиции и энергия. В другом — добротная и основательная драматургия, крепкие актерские работы и смелое открытие новых, неизведанных прежде тем. Видимо, и в мире после пандемии расстановка сил будет примерно такая. Наконец, стоит иметь в виду, что в любой момент фильм из одного списка легко может перекочевать в другой.



Стриминг

«Пиноккио»

Дата премьеры: неизвестно

6+

Едва ли не самый долгожданный проект года — «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Те, кто видел «Лабиринт фавна» или хотя бы оскароносную «Форму воды», сами все знают. Для других стоит уточнить: детям смотреть категорически запрещено, это сказка для взрослых и очень смелых. Действие перенесено в фашистскую Италию. Девочку с голубыми волосами играет Тильда Суинтон, кота с лисой одним махом — Кристоф Вальц. Дель Торо работал над проектом целых десять лет — и это только прибавляет проекту веса. Если учесть, насколько ловко режиссер управляется с совмещением сказки и натурализма, реальности и вымысла — промаха быть не может, «Пиноккио» наверняка будет фирменно кровавым, жестоким, мощным и очень страшным.



Фото: скриншот сайта imdb.com

«Не смотри вверх»

Дата премьеры: неизвестно

18+

Еще один однозначный суперхит стриминга — «Не смотри вверх», комедия от автора «Власти» и «Игры на понижение», мастера политического кино Адама Маккея. Достаточно сказать, что сюжет построен вокруг приближающегося апокалипсиса, а главные герои — ученые, которым предстоит рассказать человечеству, что через полгода в Землю врежется огромный метеорит. Но главное, что тут есть, — крышесносный актерский состав. Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, второстепенные достались Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, поп-диве Ариане Гранде, «капитану Америке» Крису Эвансу. Любой фильм с таким составом сорвет кассу, а уж наглая и злая комедия нравов — тем более.



Фото: скриншот сайта imdb.com

«Раскопки»

Дата премьеры: 21 января

18+

Образцовый британский фильм, который хоть на большом экране, хоть на маленьком выглядит основательно и добротно. Экранизация популярного романа писателя Джона Престона о любознательной дамочке, которая вдруг увлеклась археологией. История известная: увлеченная спиритизмом Эдит Претти узнала от очередных духов, что в окрестностях обитают их тени, принялась копать поля и холмы, а в итоге совершила едва ли не самое впечатляющее открытие: нашла настоящий клад, включающий доспехи, предметы быта и целую погребальную ладью эпохи викингов. Главную роль играет Керри Маллиган — актриса, феноменально умеющая быть наивной и проницательной, дурашливой и мудрой одновременно. Кроме нее, в фильме задействованы Ральф Файнс и молодая дива Лили Джеймс.



Прокат

«Матрица-4»

Дата премьеры: 22 декабря

18+

Главная техносага рубежа тысячелетий возвращается, когда уже устали даже ждать. Из создателей оригинальной ленты к проекту причастна одна Лана Вачовски — ее сестра Лилли поминать старое не пожелала. Зато актерский состав — в строю: Нео сыграет Киану Ривз, Тринити — Кэрри-Энн Мосс. Сюжет держат в большом секрете и вообще ничего не сообщают о том, что собой будет представлять фильм. В одном можно быть уверенным: на оригинальную серию фильмов новая работа не будет похожа. Кто-кто, а Вачовски перемены любят и всегда к ним готовы. За двадцать лет изменилось примерно все — вплоть до пола режиссеров, которые тогда были братьями Ларри и Эндрю.



фото со съемок фильма «Матрица-4» Фото: скриншот сайта imdb.com

«Веном: да будет Карнаж»

Дата премьеры: 24 июня

18+

Кто никуда точно не денется — старые добрые саги от Marvell. «Черную вдову» студия перенесла с этого года на следующий, но главным хитом, видимо, станет новая часть приключений журналиста-мутанта в исполнении Тома Харди. Судя по опубликованным материалам, в новом фильме он будет противостоять Человеку-пауку.



«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Дата премьеры: 9 июля

18+

В пандан к «Веному» выйдет и первый фильм про нового персонажа — мастера боевых искусств Шана Чи. То есть Marvell еще и расширяет географию: обращение к этому сюжету стоит понимать, в первую очередь как крестовый поход на самую строптивую и закрытую для американского кино аудиторию — китайскую. И наверняка он будет хоть в какой-то мере успешным.



«Элвис»

Дата премьеры: 5 ноября

18+

Название говорит само за себя: да, это биография короля рок-н-ролла. Только вот фамилия режиссера говорит гораздо больше: проектом занимается Баз Лурманн, автор «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби». А значит, не надо быть Вангой, чтобы предсказать: будет ярко, пестро, громко, красиво. Главную роль сыграет Остин Батлер, образ продюсера Элвиса воплотит Том Хэнкс. В общем, ждать новой «Богемской рапсодии» не надо: определенно, это будет прямолинейная, складно рассказанная история про музыку, секс и рок-н-ролл, не больше и не меньше.



«Последняя дуэль»

Дата премьеры: 15 октября

18+

Великий Ридли Скотт на закате лет снимает эффектную реплику фильма, который когда-то принес ему мировую славу, «Дуэлянтов». Главные роли исполнят Мэтт Деймон и Адам Драйвер. Действие происходит во Франции эпохи Возрождения, главные герои враждуют и вступают в поединок за честь жены одного из них. Автор «Чужих» и «Бегущего по лезвию» возвращается к красочной и зрелищной исторической форме, которой владеет ничуть не хуже, чем фантастическими историями и завораживающими картинами далекого будущего.

«Гнев человеческий»

Дата премьеры: 4 марта

18+

После «Джентльменов» для всех стало очевидно, что простой и застой в карьере Гая Ричи кончился: режиссер вернулся к любимой форме брутального и изобретательного криминального фильма. «Гнев» эту догадку призван подтвердить. Джейсон Стэтхем, с которым Ричи делал «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер», играет главную роль — яростного и прозорливого охотника за большими суммами денег. Правда, загадывать не стоит: в Штатах премьера запланирована на 15 января, а эпидемическая обстановка такая, что «Гнев» в любой момент может слететь и перенестись на неопределенный срок.



Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

