ЦПКиО им. Кирова отменил плату за вход в Новый год. В парке можно покормить белок и покататься на коньках

Администрация ЦПКиО им. Кирова в качестве новогоднего подарка горожанам отменила плату за вход для посетителей 31 декабря и 1 января. Информация размещена на официальном сайте парка. В эти дни он будет работать с 06:00 до 22:00.



Со 2 по 10 января свободный вход будет возможен с 06:00 до 09:59, с 10:00 до 22:00 льготный билет будет стоить 30 рублей, взрослый — 100 рублей. В парке открыты спортивные и игровые площадки и искусственный каток. Покататься на коньках 31 декабря можно с 10:30 до 17:00, 1 января — с 13:30 до 21:00.