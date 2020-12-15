FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

На Елагином острове открывают каток

В ЦПКиО им С.М. Кирова на Елагином острове открывается искусственный каток. Посетителей на льду ждут с 16 декабря. Информация об этом во вторник появилась на странице парка в социальной сети ВКонтакте.

Каток будет работать каждый день с 10.30 до 21.00. Он занимает площадь 900 кв.м. Пришедшие могут взять коньки на прокат и сдать в гардероб ненужные вещи.

В зависимости от дня недели и времени сеанса входной обойдётся от 200 до 350 рублей. Дети от 3 до 7 лет в сопровождении взрослого проходят бесплатно.

На территории Новой Голландии каток работает с 14 ноября. Посетителей пускают по сеансам. Плейлист меняется каждый день: музыка варьируется от киноклассики до калифорнийского яхт-рока. У выхода на лед на острове в этом году разместили террасу с очагами и креслами, где можно отдыхать прямо в коньках. С середины ноября любителей катания ждут также в Севкабель Порту.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

USSR_forever
вот катка-то нам всем и не хватает... пандемия короны, которая за последние 2 недели выкосила 7000 человек, а они каток открывают... идиоты!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний