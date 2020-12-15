На Елагином острове открывают каток

В ЦПКиО им С.М. Кирова на Елагином острове открывается искусственный каток. Посетителей на льду ждут с 16 декабря. Информация об этом во вторник появилась на странице парка в социальной сети ВКонтакте.



Каток будет работать каждый день с 10.30 до 21.00. Он занимает площадь 900 кв.м. Пришедшие могут взять коньки на прокат и сдать в гардероб ненужные вещи.



В зависимости от дня недели и времени сеанса входной обойдётся от 200 до 350 рублей. Дети от 3 до 7 лет в сопровождении взрослого проходят бесплатно.

