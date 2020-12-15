На Елагином острове открывают каток

В ЦПКиО им С.М. Кирова на Елагином острове открывается искусственный каток. Посетителей на льду ждут с 16 декабря. Информация об этом во вторник появилась на странице парка в социальной сети ВКонтакте.
Каток будет работать каждый день с 10.30 до 21.00. Он занимает площадь 900 кв.м. Пришедшие могут взять коньки на прокат и сдать в гардероб ненужные вещи.
В зависимости от дня недели и времени сеанса входной обойдётся от 200 до 350 рублей. Дети от 3 до 7 лет в сопровождении взрослого проходят бесплатно.
На территории Новой Голландии каток работает с 14 ноября. Посетителей пускают по сеансам. Плейлист меняется каждый день: музыка варьируется от киноклассики до калифорнийского яхт-рока. У выхода на лед на острове в этом году разместили террасу с очагами и креслами, где можно отдыхать прямо в коньках. С середины ноября любителей катания ждут также в Севкабель Порту.