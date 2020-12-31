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150 беспилотников поздравили жителей Эдинбурга с Новым годом. Шоу дронов прошло под стихотворение «Прощай»

Жителей Эдинбурга с наступающим Новым годом поздравили с помощью с шоу дронов. На высоте 150 метров они составляли различные фигуры на скорости в 40 километров в час.

Шоу шло под стихотворение британской писательницы «Fare Well»(«Прощай»). Его первая часть, как и первая половина шоу, посвящена уходящему году: «Постоянные похороны и отмены свадеб, горе и отчаяние, которые были общими, с ощущением, что мир превратился в деревню», - поясняют авторы.

Вторая часть посвящена году наступающему и надеждам, связанным с ним. «Это послание об универсальности и общности. Слово «Мы», переведенное на десятки языков мира — от французского до тайского, появляется в небе над Эдинбургом», - объясняют организаторы шоу.

Эскизы фигур специально для этого проекта были созданы шотландским иллюстратором Гэри Уилсоном. В озвучке шоу приняли участие актёры Дэвид Теннант, Шивон Редмонд и Лорни МакФадьен под музыку кельтской фьюжн-группы Niteworks.

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