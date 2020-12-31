Жителей Эдинбурга с наступающим Новым годом поздравили с помощью с шоу дронов. На высоте 150 метров они составляли различные фигуры на скорости в 40 километров в час.



Шоу шло под стихотворение британской писательницы «Fare Well»(«Прощай»). Его первая часть, как и первая половина шоу, посвящена уходящему году: «Постоянные похороны и отмены свадеб, горе и отчаяние, которые были общими, с ощущением, что мир превратился в деревню», - поясняют авторы.