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По делу о гостайне в Москве арестован бывший сотрудник спецслужб. Он мог заниматься высокоскоростными магистралями в «дочке» РЖД

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца Николая Колабухова по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом 30 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 29 декабря в отношении Колабухова Николая Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021 года», - цитирует издание сообщение пресс-службы.

Колабухову по этой статье грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что мужчина является бывшим сотрудников российских спецслужб. Агентство при этом обращает внимание, что полный тезка арестованного — заместитель гендиректора АО «Скоростные магистрали». Это дочерняя компания РЖД, которая отвечает за создание высокоскоростных магистралей.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Это там, где на Лиговке котлованов накопали - а потом лет так на десять все забросили?
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