По делу о гостайне в Москве арестован бывший сотрудник спецслужб. Он мог заниматься высокоскоростными магистралями в «дочке» РЖД

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца Николая Колабухова по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом 30 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 29 декабря в отношении Колабухова Николая Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021 года», - цитирует издание сообщение пресс-службы.

