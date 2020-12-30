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Конфликт подростков в Петербурге завершился ударом ножом в спину

Юного петербуржца госпитализировали с ножевым ранением в Калининском районе днём 30 декабря. Этому предшествовала встреча со сверстниками.

Как стало известно «Фонтанке», 14-летний подросток встретил своих ровесников у дома № 14 на улице Карпинского. С одним из них у него произошёл конфликт, после чего школьник получил ножевое ранение.

По предварительным данным, удар ножом пришёлся в спину. Пострадавшего подростка госпитализировали, его состояние уточняется. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Жидослав Грызлов
ставлю на черное, в спину это их почерк
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