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Associated Press: Китай засекречивает исследования по коронавирусу. Образцы из пещеры с летучими мышами изъяты властями

Китайские власти строго контролируют все исследования, посвященные коронавирусу и его происхождению. Об этом 30 декабря пишет Associated Press.

По данным издания, китайское правительство частично ограничивает публикацию подобных исследований, а также продвигает теории, согласно которым вирус распространялся не только с территории КНР. Ученые и военные, которые изучают происхождение коронавируса, получают гранты китайских властей, однако все их публикации одобряет специальная правительственная группа. Ее создали по личному указу председателя КНР Си Цзиньпина.

Журналисты уточняют, что образцы, собранные учеными в пещерах с летучими мышами, которые могут быть источником пандемии, были конфискованы властями. А агенты госбезопасности КНР не позволили сотрудникам AP посетить эти пещеры. Как выяснили журналисты, специальную процедуру утверждения всех публикаций о COVID-19 ввели еще 24 февраля. Официально в правительстве Китая на запрос AP ответили, что «исследование проблемы надо заниматься на глобальном уровне».

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Комментарии (1)

Алексей Иванов
И щас все такие резко забыли, что этот вирус исследовали в лаборатории в Ухани, и сразу только о пещерах начали думать) Китайцы гении
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