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Боливия купит у России 5,2 млн доз вакцины «Спутник V»

Россия и Боливия заключили соглашение о поставках препарата «Спутник V». Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе.

«Мы рады подписанию этого важнейшего соглашения для нашей страны, для нашего народа… В контракте 5,2 миллиона доз», — сказал глава республики во время церемонии, которая транслировалась в его Facebook (цитата по РИА Новости).

Первую партию в 1,7 млн доз ожидают в Боливии в марте 2021 года, ещё столько же — в конце апреля, остальное — в мае. Республика, по словам Арсе, очень надеется получить 6 тыс. доз до конца января, пишет ТАСС.

Россия уже отправила 300 тыс. доз вакцины в Аргентину, 6 тыс. — в Венгрию, 2,4 тыс. — в Сербию. Контракт с Аргентиной — на 5 млн доз.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 30 декабря сообщил, что в России произведено более 2 млн доз «Спутник V» — и первого, и второго компонента.

В Петербург, между тем, доставили пока в общей сложности 22,6 тыс. доз.

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Комментарии (5)

OldObyvatel
«Спутник V» будет производиться в Казахстане.
Но Казахстан, почему-то, закупил вакцину Pfizer для всего населения.
Рекбус, кроксворд. ©
Danik
Еще один регион России.
А наш дядя Михаил
Как - то скромно не упоминается что почем. Или ещё и доплатим-лишь бы взяли.
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