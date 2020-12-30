Боливия купит у России 5,2 млн доз вакцины «Спутник V»

Россия и Боливия заключили соглашение о поставках препарата «Спутник V». Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе.
«Мы рады подписанию этого важнейшего соглашения для нашей страны, для нашего народа… В контракте 5,2 миллиона доз», — сказал глава республики во время церемонии, которая транслировалась в его Facebook (цитата по РИА Новости).
Первую партию в 1,7 млн доз ожидают в Боливии в марте 2021 года, ещё столько же — в конце апреля, остальное — в мае. Республика, по словам Арсе, очень надеется получить 6 тыс. доз до конца января, пишет ТАСС.
Россия уже отправила 300 тыс. доз вакцины в Аргентину, 6 тыс. — в Венгрию, 2,4 тыс. — в Сербию. Контракт с Аргентиной — на 5 млн доз.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 30 декабря сообщил, что в России произведено более 2 млн доз «Спутник V» — и первого, и второго компонента.
В Петербург, между тем, доставили пока в общей сложности 22,6 тыс. доз.