Боливия купит у России 5,2 млн доз вакцины «Спутник V»

Россия и Боливия заключили соглашение о поставках препарата «Спутник V». Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе.

«Мы рады подписанию этого важнейшего соглашения для нашей страны, для нашего народа… В контракте 5,2 миллиона доз», — сказал глава республики во время церемонии, которая транслировалась в его Facebook (цитата по РИА Новости).



Первую партию в 1,7 млн доз ожидают в Боливии в марте 2021 года, ещё столько же — в конце апреля, остальное — в мае. Республика, по словам Арсе, очень надеется получить 6 тыс. доз до конца января, пишет ТАСС.