В Петербург под Новый год привезли еще 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург, сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению 30 декабря.



«Пришла еще одна поставка — 9900 доз. Плюс с теми 5200 доз, которые были вчера. Получилось всего 15 100», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, общее число поставленной в Петербурге вакцины «Спутник V» достигло 22 600 доз. Привито нарастающим итогом 5 357 человек. В прививочные пункты уже пригласили категорию 60+, а некоторые поликлиники записывают и всех желающих. Адреса всех 70 пунктов вакцинации в Петербурге можно посмотреть на карте «Фонтанки».