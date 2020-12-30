В Петербург под Новый год привезли еще 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург, сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению 30 декабря.
«Пришла еще одна поставка — 9900 доз. Плюс с теми 5200 доз, которые были вчера. Получилось всего 15 100», — рассказали в ведомстве.
Таким образом, общее число поставленной в Петербурге вакцины «Спутник V» достигло 22 600 доз. Привито нарастающим итогом 5 357 человек. В прививочные пункты уже пригласили категорию 60+, а некоторые поликлиники записывают и всех желающих. Адреса всех 70 пунктов вакцинации в Петербурге можно посмотреть на карте «Фонтанки».
Также 30 декабря оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 сообщил, что пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники, за исключением 1 и 7 января, — записаться можно в районных поликлиниках. С 1 по 10 января пациентов с COVID-19 в Петербурге будут принимать в 16 городских и 7 федеральных медицинских учреждениях. Для транспортировки пациентов на КТ-исследования и обратно будут работать 22 автомобиля, с 6 января приступят еще 23 машины.