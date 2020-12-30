Пешеходный переход у Муринского парка и веломаршруты у Комендантского проспекта. Петербуржцы «добрали» еще 6 идей по проекту «Твой бюджет»

Голосование по проекту «Твой бюджет» в 2020 году окончательно завершено. К выбранным ранее в районах 17 инициативам добавились ещё 6. Это пешеходный переход возле Муринского парка через Северный проспект; экологическая акция «Делаем будущее» — квесты, конкурсы и мастер-классы; проектно-сметная документация для создания веломаршрутов и велоперекрестков в районе Комендантского проспекта; ремонт в детском саду №15; спортивно-досуговое общественное пространство на базе стадиона «Шторм» (беседки, фонари, спортивно-игровая зона); благоустройство территории перед станцией метро «Парнас». Общая стоимость — 31,6 млн рублей.

Напомним, ранее 17 проектов уже были отобраны в районных комиссиях. 37 оставшихся ушли на голосование среди обладателей ЕКП. Реализация инициатив, победивших в этом году, начнется в 2021 году. Часть предложений-победителей предполагает двухгодичный цикл — сначала проект, потом стройка.

В текущем году реализовали 6 инициатив победителей прошлых лет: «Центр по борьбе с инсультом», две инклюзивные детские площадки, скейт-парк и памп-трек под Коломяжским путепроводом, перехватывающие велопарковки у метро и др. За 5 лет доведены до конца 53 объекта. В 2021 году проект «Твой бюджет» будет проводиться в онлайн-формате.

«Твой бюджет» — проект комитета финансов Петербурга. Цель инициативы — с помощью соучаствующего бюджетирования привлечь горожан для решения, на какие именно цели потратить средства. Проект реализуется с 2016 года. В 2019-м запустили аналогичный пилотный проект для школьников.