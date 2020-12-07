Диск-гольф, велопарковки и кастрация кошек. В Петербурге подвели итоги проекта «Твой бюджет-2020»

Члены бюджетных комиссий выбрали инициативы, которые будут реализованы за счет городской казны в рамках проекта «Твой бюджет-2020». За велосипедистов и городошников можно порадоваться, про кошек так сразу сказать нельзя.
О победителях 7 декабря рассказывает комитет финансов, всего их 17 при общем бюджете в 90 млн рублей. В Приморском районе их трое. Во-первых, «диск-гольф маршрут» в одном из парков: это что-то вроде гольфа, только надо не отправлять мячик в лунку, а забрасывать диск в корзины; заявленная стоимость — 1 млн рублей. Кроме того, комиссия района снова одобрила проект создания памп-трека для велосипедистов за 9 млн, хотя недавно аналогичный трек уже был здесь построен: в итоге участок подберут в другом районе. Третий победитель — креативное пространство «Библиотека — центр свободного общения и досуга».
В Калининском районе на пьедестал взобрались крытые перехватывающие велопарковки у станций «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая» и «Гражданский проспект», каждая — на 50 мест. Компанию им составил проект по освещению участка Муринского парка: 14 фонарей должны пролить свет на территорию между подстанцией и спорткомплексом. Кроме того, Калининский район тоже не обошелся без спорта: третье место занял корт для игры в городки на проспекте Луначарского: здесь будут проходить соревнования участников с довольно либеральным возрастным цензом — от 6 до 100 лет.
Развитие велоинфраструктуры за 8,15 млн рублей было одобрено в Пушкинском районе (велополосы должны появиться на Оранжерейной и Московской улицах). В микрорайоне «Славянка» пролоббировали баскетбольную площадку. Самая решительная инициатива — «гуманное регулирование численности безнадзорных кошек при помощи их кастрации». Авторы думали гуманно отрегулировать только районную популяцию, но управление ветеринарии предложило расширить инициативу на весь город.
В Выборгском районе решено отремонтировать дорогу до дрессировочной площадки на территории приюта «Верность», по которой весной и осенью тяжело пройти. Также комиссия одобрила идею дополнить детские и спортивные площадки специальным оборудованием для маломобильных групп населения. Третье предложение — благоустройство территории у станции метро «Проспект Просвещения».
В Кировском районе тематика детская: выбраны инклюзивная площадка на территории детского сада № 55, а также полоса препятствий у школы № 493. «Пришкольная территория активностей» приглянулась и комиссии в Красносельском районе (школа № 549). Здесь же — 200 остановок для «Экомобиля», который будет собирать отходы у жителей района, а также ремонт и оборудование актового зала в школе № 7.
Всего этом году было подано 6848 заявок: около 30% заявок касаются благоустройства парков и создания скверов и зон отдыха у воды. 23% — это спортивные и детские площадки, а также социальные проекты. 16% связаны с дорогами, ЖКХ, уличным освещением, велоинфраструктурой. Всего на голосование было вынесено 54 предложения, победителями стали 17 инициатив. Другие 37 примут участие во втором этапе: это будет общегородское голосование, оно пройдет с 10 декабря по 25 декабря в онлайн-формате на портале «Единая карта петербуржца» и в мобильном приложении. На их реализацию предусмотрено в сумме 30 млн рублей.