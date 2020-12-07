Диск-гольф, велопарковки и кастрация кошек. В Петербурге подвели итоги проекта «Твой бюджет-2020»

Члены бюджетных комиссий выбрали инициативы, которые будут реализованы за счет городской казны в рамках проекта «Твой бюджет-2020». За велосипедистов и городошников можно порадоваться, про кошек так сразу сказать нельзя.

О победителях 7 декабря рассказывает комитет финансов, всего их 17 при общем бюджете в 90 млн рублей. В Приморском районе их трое. Во-первых, «диск-гольф маршрут» в одном из парков: это что-то вроде гольфа, только надо не отправлять мячик в лунку, а забрасывать диск в корзины; заявленная стоимость — 1 млн рублей. Кроме того, комиссия района снова одобрила проект создания памп-трека для велосипедистов за 9 млн, хотя недавно аналогичный трек уже был здесь построен: в итоге участок подберут в другом районе. Третий победитель — креативное пространство «Библиотека — центр свободного общения и досуга».



В Калининском районе на пьедестал взобрались крытые перехватывающие велопарковки у станций «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая» и «Гражданский проспект», каждая — на 50 мест. Компанию им составил проект по освещению участка Муринского парка: 14 фонарей должны пролить свет на территорию между подстанцией и спорткомплексом. Кроме того, Калининский район тоже не обошелся без спорта: третье место занял корт для игры в городки на проспекте Луначарского: здесь будут проходить соревнования участников с довольно либеральным возрастным цензом — от 6 до 100 лет.

Развитие велоинфраструктуры за 8,15 млн рублей было одобрено в Пушкинском районе (велополосы должны появиться на Оранжерейной и Московской улицах). В микрорайоне «Славянка» пролоббировали баскетбольную площадку. Самая решительная инициатива — «гуманное регулирование численности безнадзорных кошек при помощи их кастрации». Авторы думали гуманно отрегулировать только районную популяцию, но управление ветеринарии предложило расширить инициативу на весь город.