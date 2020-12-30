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Беглов: В Петербурге планировался более жесткий локдаун на новогодние праздники

В Петербурге планировался более жесткий локдаун на новогодние праздники. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 30 декабря.

«Когда вводились последние ограничения, у многих было предложение закрыть все до 11-го числа», — сказал он. В частности, обсуждалось полное закрытие ресторанов и торговых центров, уточнил Александр Беглов.

«Но когда мы посчитали, что мы держим удар и можем более мягкие принять ограничения, мы их приняли, и все согласились», — отметил он.

Губернатор Александр Беглов принял решение об ужесточении коронавирусного режима 2 декабря. В соответствии с ним, с 30 декабря по 3 января остановили работу заведения общепита, с 25 до 29 декабря и с 4 по 10 января их работа была ограничена до 19.00. Также с 30 декабря по 10 января прекратили работу театры, музеи, зоопарк, запрещено проведение любых мероприятий численностью до 50 человек и туристические перевозки по экскурсионным маршрутам.

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Комментарии (11)

SU LUX INN
товарищи, подумайте, может не стоит огульно охаивать Губернатора? я, вообще-то, тоже против Буржуазной власти, но Александр Дмитриевич не так уж плох на Своем месте! поглядите - на город нахлынули Проблемы, но Наш градоначальник оказался крепким орешком! принятые Им меры позволили стабилизировать Уровень заболеваемости на уровне 3760 заболевших в день, и хоть эта Цифра не снижается, но зато она и не повышается! ловко? а Его решение открыть Зимние кафе, как в Европе? будете на Рождество в Греции, Норвегии или Португалии - обратите внимание, там уличные Кафе повсюду! новый Год в городе спасен! будем попивать горячий глинтвейн, да поминать добрым словом! так что не нам Его судить - не судите, да не судимы будете! хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом! всего лучшего, Александр Дмитриевич!
264530021
Планировали они,не смешите-посчитали и «прослезились». Откуда брать налоги тогда будут. Помимо бюджетников есть ещё орава чиновников и депутатов которые хотят очень «вкусно есть»😬
Lou_Mumba
Планировали, но поняли, что это им не по зубам.
Поэтому играем роль добродетеля.
Но актёр никудышный, актёришка.
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