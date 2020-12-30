Беглов: В Петербурге планировался более жесткий локдаун на новогодние праздники

В Петербурге планировался более жесткий локдаун на новогодние праздники. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 30 декабря.
«Когда вводились последние ограничения, у многих было предложение закрыть все до 11-го числа», — сказал он. В частности, обсуждалось полное закрытие ресторанов и торговых центров, уточнил Александр Беглов.
«Но когда мы посчитали, что мы держим удар и можем более мягкие принять ограничения, мы их приняли, и все согласились», — отметил он.
Губернатор Александр Беглов принял решение об ужесточении коронавирусного режима 2 декабря. В соответствии с ним, с 30 декабря по 3 января остановили работу заведения общепита, с 25 до 29 декабря и с 4 по 10 января их работа была ограничена до 19.00. Также с 30 декабря по 10 января прекратили работу театры, музеи, зоопарк, запрещено проведение любых мероприятий численностью до 50 человек и туристические перевозки по экскурсионным маршрутам.