Беглов: В Петербурге планировался более жесткий локдаун на новогодние праздники

В Петербурге планировался более жесткий локдаун на новогодние праздники. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 30 декабря.



«Когда вводились последние ограничения, у многих было предложение закрыть все до 11-го числа», — сказал он. В частности, обсуждалось полное закрытие ресторанов и торговых центров, уточнил Александр Беглов.

«Но когда мы посчитали, что мы держим удар и можем более мягкие принять ограничения, мы их приняли, и все согласились», — отметил он.