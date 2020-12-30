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В ВОЗ заявили, что все неправильно поняли: с коронавирусом придётся жить всегда

Вакцинация и успешное лечение не позволят до конца изжить коронавирус. Человечеству от него никуда не деться, заявил председатель Стратегической и технической консультативной группы ВОЗ по инфекционным опасностям Дэвид Хейманн.

«Судя по всему, SARS-CoV-2 [COVID-19] станет эндемичным, как и четыре других человеческих коронавируса, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в областях с его наиболее интенсивным распространением, — цитирует Хейманна 30 декабря The Guardian. — Судьба вируса — стать эндемиком, даже когда вакцины начнут внедряться в США и Великобритании».

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что мутации коронавируса больше всего вызывает его лечение человеком, и он эволюционирует быстрее, чем в природных условиях.

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Комментарии (7)

Grotesk
в худшем случае ленэкспо можно не закрывать...
mjaroslav
Да всё понятно, ВОЗ, не кипеши. Просто каждый год будем делать прививки не только от гриппа и клещевого энцефалита, а заодно и от короновируса. Дополнительный укол.
vader
Ну и кто там надеялся, что вакцинация поможет избежать геноцида с "паспортами здоровья"?
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