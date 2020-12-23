«Перспективные мутанты останутся и "пойдут в мир"» — как лечение коронавируса провоцирует его мутацию

«Увеличилась инфекционность вируса, и это бросается в глаза. Однако само по себе увеличение инфекционности не говорит о том, что заболевание стало более опасным, — сказала Баранова РИА «Новости» в интервью, опубликованном 23 декабря. — Ученые однако заметили еще одну важную вещь — признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина». То есть вирус продолжительное время находился в каком-то одном человеке и в нем эволюционировал.

Как и почему меняется коронавирус, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, мутацию, в частности, вызывает лечение.

Вирус может долго пребывать в организме, например при иммуносупрессии, когда подавлен иммунитет. Медикаментозная иммуносупрессивная терапия проводится при трансплантации органов или при ВИЧ. «Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени», — говорит Баранова.

SARS-CoV-2 под воздействием лечения эволюционирует быстрее, чем в естественных условиях. «Например, мы применяем коалесцентную плазму, в которой находится большое количество специфических антител. Они убивают вирус. В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса», — объяснила биолог.

Особую роль могут сыграть вещества, нарушающие работу вирусной полимеразы. «Например, фавипиравир, известный в России как «Арепливир», «Коронавир» и т. д., или «Ремседевир», который применяют в Англии, способствует получению «испорченных», мутировавших вариантов вируса. В массе своей они нежизнеспособные хиляки, а некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. Потом добавим конвалесцентую сыворотку, хиляков и стандартные неповрежденные вирусы выбьем, а перспективные мутанты останутся и «пойдут в мир», — рассказывает Баранова.