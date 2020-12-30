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В России создали антидот для коронавируса. Эффективность — 99%

Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало антидот для COVID-19, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По её словам, это первый в мире препарат, влияющий непосредственно на вирус.

«Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека. И с другой стороны — высокую эффективность, превышающую 99%, — заявила глава ФМБА 30 декабря. — В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года. В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире».

Кроме того, в агентстве создан и другой препарат — профилактирующий или угнетающий цитокиновый шторм при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Он уже прошёл клинические исследования и находится в стадии регистрации. А еще, по словам Скворцовой, разрабатывается инновационная вакцина, которая работает не через антителообразование, а через клеточный иммунитет.

«На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период», — отметила она.

Тем временем в Петербурге началась «тихая» массовая вакцинация. В прививочные пункты пригласили жителей в возрасте 60+, а в некоторых поликлиниках и вовсе всех желающих.

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Комментарии (18)

simak
Антидот не прошедший клинических испытаний это слишком мало чтобы о нём говорить. А вот угнетающий цитокиновый шторм препарат интересен: неизвестно только как называется, когда ожидается завершение регистрации и поступление в продажу? Это больше похоже на что-то реалистичное и спасающее жизни.
footballer13
Если это действительно так, то это лучшая новость на эту тему за весь прошедший год.
USSR_forever
у нас есть препарат, который мы никому не покажем, и о котором не расскажем, но он у нас есть - честно-пречестно, говорил Чуров после победы Путчинга с резульатом 399.99% на выборах главного неадеквата. Оставьте свои fake news себе. Мы знаем, что за вас мы воевать завтра не пойдём.
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