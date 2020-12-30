В России создали антидот для коронавируса. Эффективность — 99%

Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало антидот для COVID-19, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По её словам, это первый в мире препарат, влияющий непосредственно на вирус.
«Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека. И с другой стороны — высокую эффективность, превышающую 99%, — заявила глава ФМБА 30 декабря. — В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года. В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире».
Кроме того, в агентстве создан и другой препарат — профилактирующий или угнетающий цитокиновый шторм при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Он уже прошёл клинические исследования и находится в стадии регистрации. А еще, по словам Скворцовой, разрабатывается инновационная вакцина, которая работает не через антителообразование, а через клеточный иммунитет.
«На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период», — отметила она.
Тем временем в Петербурге началась «тихая» массовая вакцинация. В прививочные пункты пригласили жителей в возрасте 60+, а в некоторых поликлиниках и вовсе всех желающих.