В России создали антидот для коронавируса. Эффективность — 99%

Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало антидот для COVID-19, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По её словам, это первый в мире препарат, влияющий непосредственно на вирус.



«Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека. И с другой стороны — высокую эффективность, превышающую 99%, — заявила глава ФМБА 30 декабря. — В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года. В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире».

